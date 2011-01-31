Пограничный корабль «Полярная звезда» прибыл к месту постоянного базирования в порт Мурманска
|
Отрасли и сферы: Электроника и оптика + Состояние и перспективы ОПК
|
Головной пограничный сторожевой корабль 1-го ранга "Полярная Звезда" проекта 22100 во время церемонии поднятия флага и вступления в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Кронштадт, 17.12.2016
Источник: АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького"
ЦАМТО, 30 января. Пограничный сторожевой корабль «Полярная звезда» завершил свой первый дальний переход к месту постоянного базирования в порт Мурманска, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ РФ по арктическому району.
Пограничный сторожевой корабль 1 ранга проекта 22100 «Полярная Звезда» прибыл из Санкт-Петербурга в пункт постоянного базирования – порт Мурманска. На переходе личный состав провел плановые тренировки, занятия и корабельные боевые учения. «В сложных штормовых условиях Северной Атлантики экипаж показал высокую морскую выучку, а системы корабля успешно прошли проверку на прочность», – говорится сообщении.
В ведомстве отметили, что на всем пути следования «Полярная Звезда» привлекала повышенный интерес со стороны кораблей и авиации стран НАТО, передает «РИА Новости».
«Полярная звезда» построена по проекту ЦМКБ «Алмаз» на Зеленодольском заводе имени А.М.Горького. «В этом корабле воплощены все современные достижения отечественной науки и техники», – цитирует «РИА Новости» пресс-службу погрануправления.
Корабль предназначен для решения широкого спектра задач – патрулирование дальних морских и океанских зон, защита экономических и иных интересов России в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, противодействие террористическим угрозам на объектах морской экономической деятельности, участие в аварийно-спасательных операциях и тушении пожаров, обеспечение действий подразделений специального назначения.
Корабль обладает неограниченной мореходностью, дальностью плавания до 12 тысяч морских миль, автономностью до двух месяцев и возможностью преодоления ледяных торосов толщиной до 80 см. «Эти особенности позволят в значительно мере повысить эффективность выполнения задач пограничной деятельности в западной части Арктики», – говорится в сообщении.
Вооружение корабля составляют артиллерийская установка, а также крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, на борту «Полярной звезды» имеется вертолетная площадка и ангар для постоянного базирования многоцелевого палубного вертолета (для круглосуточного выполнения тактических задач на значительном удалении от корабля). Корабль оснащен новейшим оборудованием навигации и связи, передает «РИА Новости».
30.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.03.2014 Раздрай в тумане
23.11.2015 О сторожевиках «Океан» заставила вспомнить программа импортозамещения
16.06.2015 Новейший сторожевой корабль для ФСБ России заложат в Татарстане
28.04.2015 «После совещаний на Лубянке все поставщики подтвердили сроки…»
20.05.2014 На Зеленодольском заводе 21 мая состоится спуск на воду пограничного сторожевого корабля «Океан»
15.05.2014 ФСБ всерьез взялась за завод им. Горького
29.07.2013 Блеск и нищета судпрома
17.06.2013 Болезни роста и курс на Цусиму