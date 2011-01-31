Пограничный корабль «Полярная звезда» прибыл к месту постоянного базирования в порт Мурманска



Головной пограничный сторожевой корабль 1-го ранга "Полярная Звезда" проекта 22100 во время церемонии поднятия флага и вступления в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Кронштадт, 17.12.2016

Источник: АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" Головной пограничный сторожевой корабль 1-го ранга "Полярная Звезда" проекта 22100 во время церемонии поднятия флага и вступления в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Кронштадт, 17.12.2016Источник: АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького"

ЦАМТО, 30 января. Пограничный сторожевой корабль «Полярная звезда» завершил свой первый дальний переход к месту постоянного базирования в порт Мурманска, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ РФ по арктическому району.

Пограничный сторожевой корабль 1 ранга проекта 22100 «Полярная Звезда» прибыл из Санкт-Петербурга в пункт постоянного базирования – порт Мурманска. На переходе личный состав провел плановые тренировки, занятия и корабельные боевые учения. «В сложных штормовых условиях Северной Атлантики экипаж показал высокую морскую выучку, а системы корабля успешно прошли проверку на прочность», – говорится сообщении.

В ведомстве отметили, что на всем пути следования «Полярная Звезда» привлекала повышенный интерес со стороны кораблей и авиации стран НАТО, передает «РИА Новости».

«Полярная звезда» построена по проекту ЦМКБ «Алмаз» на Зеленодольском заводе имени А.М.Горького. «В этом корабле воплощены все современные достижения отечественной науки и техники», – цитирует «РИА Новости» пресс-службу погрануправления.

Корабль предназначен для решения широкого спектра задач – патрулирование дальних морских и океанских зон, защита экономических и иных интересов России в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, противодействие террористическим угрозам на объектах морской экономической деятельности, участие в аварийно-спасательных операциях и тушении пожаров, обеспечение действий подразделений специального назначения.

Корабль обладает неограниченной мореходностью, дальностью плавания до 12 тысяч морских миль, автономностью до двух месяцев и возможностью преодоления ледяных торосов толщиной до 80 см. «Эти особенности позволят в значительно мере повысить эффективность выполнения задач пограничной деятельности в западной части Арктики», – говорится в сообщении.

Вооружение корабля составляют артиллерийская установка, а также крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, на борту «Полярной звезды» имеется вертолетная площадка и ангар для постоянного базирования многоцелевого палубного вертолета (для круглосуточного выполнения тактических задач на значительном удалении от корабля). Корабль оснащен новейшим оборудованием навигации и связи, передает «РИА Новости».