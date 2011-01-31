Система ПРО Москвы в минувшем году отследила более 80 особо важных космических объектов



Радиотехнические войска (РТВ) ВКС России

Источник: © ИТАР-ТАСС/ Иван Журавлев Радиотехнические войска (РТВ) ВКС РоссииИсточник: © ИТАР-ТАСС/ Иван Журавлев

ЦАМТО, 30 января. Система противоракетной обороны (ПРО) Москвы в минувшем году отследила более 80 особо важных космических объектов. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.

«Боевые расчеты радиолокационной системы в 2016 году выполнили контрольные проводки свыше 250 космических объектов, из которых более 80 космических объектов классифицировались как особо важные», – сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Также боевые расчеты соединения противоракетной обороны провели более 750 учебных тренировок по обнаружению условных баллистических ракет, их сопровождению, измерению координат, анализу состава сложных целей и наведению противоракет.

«В течение минувшего года радиолокационной станцией системы ПРО было обнаружено более 10 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, выполненных с российских полигонов, космодромов, а также морских акваторий», – напомнил Тагиев.

Также был проведен успешный пуск противоракеты на полигоне Сары-Шаган.