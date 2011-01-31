Система ПРО Москвы в минувшем году отследила более 80 особо важных космических объектов
|
Отрасли и сферы: ПРО и ПВО + Состояние и перспективы ОПК
|
Радиотехнические войска (РТВ) ВКС России
Источник: © ИТАР-ТАСС/ Иван Журавлев
ЦАМТО, 30 января. Система противоракетной обороны (ПРО) Москвы в минувшем году отследила более 80 особо важных космических объектов. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.
«Боевые расчеты радиолокационной системы в 2016 году выполнили контрольные проводки свыше 250 космических объектов, из которых более 80 космических объектов классифицировались как особо важные», – сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Также боевые расчеты соединения противоракетной обороны провели более 750 учебных тренировок по обнаружению условных баллистических ракет, их сопровождению, измерению координат, анализу состава сложных целей и наведению противоракет.
«В течение минувшего года радиолокационной станцией системы ПРО было обнаружено более 10 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, выполненных с российских полигонов, космодромов, а также морских акваторий», – напомнил Тагиев.
Также был проведен успешный пуск противоракеты на полигоне Сары-Шаган.
30.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.01.2017 Чип всему голова
31.01.2017 Опубликована видеозапись с крупнейшего "могильника" авиатехники в Аризоне
31.01.2017 Суд подтвердил решение о взыскании с "Антонова" 180,3 млн рублей в пользу Минобороны РФ
31.01.2017 Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли авиаудар по объектам ИГ в Сирии
31.01.2017 Главком ВМФ России адмирал Владимир Королев проверил ход работ по созданию комплексов связи на предприятии «Интелтех»
31.01.2017 Корвет «Совершенный» вышел на испытания в море
31.01.2017 В российских ВКС назвали сроки испытания новой противоракеты
31.01.2017 Железнодорожные войска после новогодних праздников возобновили строительство железной дороги в обход Украины