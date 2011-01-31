Систему ПРО Москвы и Центрального промышленного района полностью обновят через два-три года



ЗРК С-400 Триумф охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФ

Источник: Артем Житенев / РИА Новости ЗРК С-400 Триумф охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФИсточник: Артем Житенев / РИА Новости

ЦАМТО, 30 января. Систему противоракетной обороны Москвы и Центрального промышленного района полностью обновят через два-три года. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.

«Завершается переход на современную элементную базу», – сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

И.Тагиев напомнил, что в этом году системе исполнилось 55 лет, за это время прошло несколько этапов ее модернизации. «В настоящее время на вооружении находится система ПРО второго поколения, начало разработки которой пришлось на 1980-1990 годы», – добавил И.Тагиев.

По его словам, заложенные конструкторские решения намного опередили свое время.

По словам И.Тагиева, существующая комплексная система противоракетной обороны (ПРО) Москвы и Центрального промышленного района способна защитить столицу от любых ракет противника.

«На сегодняшний день наша система является единственно действующей системой ПРО, которая позволяет обеспечить гарантированную защиту Москвы и Центрального промышленного района от ударов всех существующих типов баллистических ракет противника средней и межконтинентальной дальности с разделяющимися боевыми частями», – сказал он.

Принципы, реализованные в этой системе, позволяют обеспечить перехват таких сложных целей «с вероятностью, близкой к стопроцентной», – цитирует «РИА Новости» И.Тагиева.

«А что касается существующих и перспективных баллистических ракет «третьих стран», то их перехват сложности для нашей системы ПРО не представляет», – подчеркнул он.

Система находится в постоянной боевой готовности, и в случае реального пуска будет решать сложнейшие задачи в автоматическом режиме: обнаруживать цели, выделять из большого количества ложных целей реальные боевые блоки баллистических ракет, перехватывать и уничтожать их на больших высотах и расстояниях, добавил И.Тагиев.

«Одновременно ведутся работы по созданию перспективных противоракет, что позволит создать систему ПРО третьего поколения с новыми возможностями и характеристиками», – напомнил И.Тагиев.