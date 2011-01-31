В российских ВКС назвали сроки испытания новой противоракеты
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Запуск противоракеты 53Т6
Источник: dokwar.ru
ЦАМТО, 30 января. Испытания новой противоракеты ближнего действия российской системы противоракетной обороны (ПРО) пройдут в ближайшие два-три года на полигоне Сары-Шаган.
Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил 28 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.
«Ежегодно на полигоне Сары-Шаган проходят 1-2 испытательных пуска состоящих на вооружении противоракет для подтверждения их тактико-технических характеристик. В течение ближайших двух-трех лет там же будут проводиться испытания противоракеты нового поколения, которая создается в России», – сказал И.Тагиев.
Количество пусков на Сары-Шагане в ближайшие годы увеличится в несколько раз, в том числе, за счет испытаний нового изделия, подчеркнул представитель ВКС РФ.
Говоря о средствах перехвата, которые сегодня состоят на вооружении, Тагиев отметил, что они не имеют аналогов в мире.
«Достаточно сказать, что скорость полета противоракеты составляет не менее 3 км/сек, что превышает скорость пули в несколько раз», – цитирует «РИА Новости» представителя ВКС РФ.
30.01.2017
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