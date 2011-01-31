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Железнодорожные войска после новогодних праздников возобновили строительство железной дороги в обход Украины

31.01.2017 ЦАМТО 101 0
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Bulgakov_Dmitriy
Генерал армии Дмитрий Булгаков. Источник: oboznik.ru

ЦАМТО, 30 января. Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков и вице-президент ОАО «РЖД» Олег Тони 28 января прибыли с рабочей поездкой в Воронежскую область, где проконтролировали ход строительства железной дороги в обход Украины, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

«Соединения железнодорожных войск после новогодних праздников продолжают выполнять задачи государственной важности по строительству участка железнодорожной ветки Журавка – Миллерово, – сообщил генерал армии Д.Булгаков. – Общий объем земляных работ составляет 770 тыс. куб. м, также будет уложено 154,3 км рельсошпальной решетки».


Он уточнил, что работы ведутся на пяти основных участках: Журавка – Зайцевка, Зайцевка – Сергеевка, Сергеевка – Сохрановка, Сохрановка – Кутейниково, Кутейниково – Виноградовка.


В настоящее время в возведении железнодорожной ветки задействованы пять батальонов механизации отдельных железнодорожных бригад Западного, Центрального и Южного военных округов, и три отдельных путевых батальона последнего, а также свыше 500 единиц автомобильной, специальной и инженерной техники. Численность группировки железнодорожных войск на строительстве дороги в обход Украины доведена до 1300 человек.


Замминистра обороны также провел заседание штаба строительства железной дороги, на котором были обсуждены вопросы ее строительства, включая уточнение сроков окончания работ.


После новогодних праздников железнодорожные войска и строители РЖД вышли на показатели работ, которые должны ежесуточно выполняться на строительстве участка дороги протяженностью 130 км. «Все идет в графике, в плановом режиме и сомнений в его выполнении нет, – заявил генерал армии Дмитрий Булгаков. – Сейчас среднесуточные темпы работ железнодорожных войск составляют 1200 метров укладки рельсошпальной решетки».


По его словам, зимние условия являются наиболее благоприятными для ведения работ. «Как только начнется весенняя распутица, темпы работ могут снизиться. Поэтому сегодня на заседании штаба строительства мы уточнили график работ, исходя из прогноза погоды», – добавил заместитель главы военного ведомства.


Справочно:


Железная дорога, строительство которой началось в апреле 2015 г., будет проложена в обход Украины по территориям Воронежской и Ростовской областей. Там планируется построить семь железнодорожных станций и пять подстанций.


Пропускная способность двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка – Миллерово после ее ввода в эксплуатацию составит до 240 пассажирских и грузовых поездов в сутки в двух направлениях.

30.01.2017
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Россия
Украина
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Минoбороны РФ
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Булгаков Дмитрий

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