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В Ереване состоялась встреча первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова и министра обороны Армении Вигена Саргсяна

31.01.2017 ЦАМТО 99 0
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Руслан Цаликов
Руслан Цаликов
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 30 января. Первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов в Ереване встретился с главой военного ведомства Армении Вигеном Саргсяном в рамках рабочей поездки в закавказскую республику.

От лица министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу Р.Цаликов поздравил В.Саргсяна с 25-й годовщиной со дня образования армянской национальной армии и отметил, что сегодня Россия рассматривает Армению как ключевого союзника в Закавказье.


«За это время в республике созданы вооруженные силы, способные эффективно противостоять существующим угрозам военной безопасности в регионе и на высоком уровне обеспечить обороноспособность и защиту Армении», – подчеркнул первый замминистра обороны РФ.


Кроме того, Руслан Цаликов отметил успешность сотрудничества России и Армении как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, в том числе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Высокий уровень взаимодействия по линии военных ведомств позволяет оперативно решать текущие задачи сотрудничества и своевременно реагировать на происходящие в регионе изменения», – сказал он.


«На территории Армении успешно функционирует 102-я российская военная база, которая служит гарантом региональной безопасности. Это еще один показатель уровня наших союзнических отношений, – подчеркнул также первый замминистра обороны РФ. – Сегодня у нас есть возможность обсудить актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества».


В свою очередь, Виген Саргсян поблагодарил российскую делегацию за то, что она прибыла на празднование годовщины основания армии Армении и рассказал, что вооруженные силы страны активно готовятся к совместным мероприятиям, в том числе к учению «Взаимодействие-2017».


«Для нас это очень важно. И я очень надеюсь, что те договоренности, которые были достигнуты, то, что зафиксировано у нас в протоколе и в плане на 2017 год, мы начнем своевременно выполнять. Задач много, и, как мы договаривались с Сергеем Кужугетовичем, подписанный план действий рассматриваем как программу минимум и надеемся, что сможем сделать гораздо больше», – заключил В.Саргсян.


Министр обороны Армении также добавил, что Ереван примет участие в Московской международной конференции по безопасности, Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» и Армейских международных играх-2017, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

30.01.2017
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Персоны
Цаликов Руслан
Шойгу Сергей

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