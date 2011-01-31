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Дмитрий Рогозин: российская сторона готова предложить Индии новый истребитель МиГ-35

31.01.2017 ЦАМТО 104 0
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МиГ-35
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 30 января. Как уже сообщалось, 27 января на производственном комплексе Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» (входит в ПАО «ОАК») в подмосковных Луховицах состоялась мировая премьера новейшего многофункционального авиакомплекса МиГ-35.

Как сообщила пресс-служба ПАО «ОАК», на премьеру приехали делегации 30 зарубежных стран, в частности Индии, Перу, Китая, Вьетнама и других стран Латинской Америки, Ближнего Востока, Средней Азии, Европы и СНГ. В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, Главнокомандующий ВКС, генерал-полковник Виктор Бондарев, а также представители «Рособоронэкспорта» и ФСВТС.


Новейший российский истребитель МиГ-35 широкой публике представили президент ПАО ОАК Юрий Слюсарь, генеральный конструктор-вице-президент по инновациям ПАО ОАК Сергей Коротков, генеральный директор РСК МиГ Илья Тарасенко.


Выступая на торжественной церемонии, вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил, что «это первая презентация 2017 года в сегменте боевой авиации, впереди у нас презентация и первый полет магистрального пассажирского самолета МС-21, летом мы поднимем в воздух легкий военно-транспортный самолет Ил-112. Это говорит о том, что потенциал боевой авиации и конструкторов российских авиационных компаний может быть развернут на выпуск высококачественной конкурентной гражданской авиационной техники. Россия – великая авиационная держава и сегодня мы имеем серьезное подтверждение этого факта».


Обращаясь к авиастроителям, главком ВКС России Виктор Бондарев дал высокую оценку новому истребителю и подтвердил перспективы использования самолета в армии: «Огромное вам спасибо за столь прекрасное детище, которое еще раз подтвердило, что лучше самолетов, чем в России, нет больше в мире. Многофункциональный истребитель, который может работать как по земле, так и по морю, и по воздуху, может вести маневренные воздушные бои. Я с гордостью хочу сказать, что мы с удовольствием будем брать эти самолеты – они нам нужны. Пройдет немного времени, и мы поменяем всю легкую истребительную авиацию на этот класс», – заключил В.Бондарев.


«Самолет, решающий такое количество задач – новейший совершенный самолет, вершина семейства самолетов семейства «МиГ». Созданный на отработанной, зарекомендовавшей себя платформе, он будет востребован в военно-воздушных силах как внутри страны, так и за рубежом. Мне кажется, что проект ждет яркая судьба и я хотел бы пожелать успеха ему и всем нам», – сказал, открывая презентацию нового истребителя, президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.


После презентации российские и иностранные гости смогли наблюдать полет МиГ-35 в рамках программы испытаний. Шеф-пилот Михаил Беляев и летчик-испытатель Станислав Горбунов продемонстрировали летные возможности нового истребителя.


По итогам испытательного полета Дмитрий Рогозин сообщил, что в начале весны в Индии пройдет военно-промышленная конференция, на которой будут обсуждаться поставки, ремонт и обслуживание российского оружия, а также создание совместных производств в рамках концепции «Make in India». Российская сторона готова предложить Индии новый истребитель МиГ-35, отметил Д.Рогозин.


Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО «ОАК».

30.01.2017
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Индия
Китай
Перу
Россия
Продукция
Ил-112
МиГ-35
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МиГ РСК
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Бондарев Виктор
Рогозин Дмитрий
Слюсарь Юрий
Проекты
МС-21

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