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Пентагон оценит способность России и Китая пережить ядерный удар

31.01.2017 Lenta.ru 94 0
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Американское разведывательное сообщество и стратегическое командование Вооруженных сил США исследуют способность государственных структур России и КНР пережить ядерный удар и продолжить функционировать, сообщает Bloomberg в понедельник, 30 января.

Как отмечает издание, соответствующее исследование было заказано Конгрессом по инициативе обеих основных партий, "представители которых озабочены растущей военной мощью Китая и испытывают подозрения в отношении намерений президента России Владимира Путина".

Работа над исследованием контролируется канцелярией директора Национальной разведки США (орган, контролирующий и управляющий действиями разведывательного сообщества США — прим. "Ленты.ру") и штабом Стратегического командования (US Strategic Command), которое управляет стратегическими ядерными силами. Исполнители должны подготовить доклад, который оценит способность руководства к выживанию, военного командования и структур управления РФ и КНР, и способность этих стран продолжать выполнять государственные программы.

Как отметил в разговоре с корреспондентом "Ленты.ру" офицер российских ракетных войск стратегического назначения, подобные доклады с момента появления ядерного оружия регулярно готовятся и обновляются в рамках ядерного планирования в США и в России, и лежат в основе также регулярно обновляемых стратегий применения ядерного арсенала в различных вариантах вооруженных конфликтов.

30.01.2017
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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
ЯО

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