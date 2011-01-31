Пушков назвал Путина и Трампа ключевыми фигурами в мире



Пресс-конференция президента России Владимира Путина (23.12.2016 г.)

Источник: vpk-news.ru Пресс-конференция президента России Владимира Путина (23.12.2016 г.)Источник: vpk-news.ru

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков отметил снижение роли Европы в мире и назвал президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа ключевыми фигурами.

"Принял участие в эфире Соловьева. Главное: инициатива в решении кризисов у США и России, роль Европы падает. Ключевые фигуры - Путин и Трамп", - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Пушков также высказался о иммиграционной политике Трампа.

"США расколоты: 48% за решение Трампа по иммиграции, 42% - против. Это не просто разные мнения, а острый конфликт двух частей американского общества", - добавил сенатор.

Ранее Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.