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Пушков назвал Путина и Трампа ключевыми фигурами в мире

31.01.2017 РИА Новости 98 0
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Владимир Путин
Пресс-конференция президента России Владимира Путина (23.12.2016 г.)
Источник: vpk-news.ru

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков отметил снижение роли Европы в мире и назвал президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа ключевыми фигурами.

"Принял участие в эфире Соловьева. Главное: инициатива в решении кризисов у США и России, роль Европы падает. Ключевые фигуры - Путин и Трамп", - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Пушков также высказался о иммиграционной политике Трампа.

"США расколоты: 48% за решение Трампа по иммиграции, 42% - против. Это не просто разные мнения, а острый конфликт двух частей американского общества", - добавил сенатор.

Ранее Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

30.01.2017
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Страны
Ирак
Йемен
Ливия
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Сомали
Судан
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Персоны
Путин Владимир
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