Пушков назвал Путина и Трампа ключевыми фигурами в мире
|
Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
|
Пресс-конференция президента России Владимира Путина (23.12.2016 г.)
Источник: vpk-news.ru
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков отметил снижение роли Европы в мире и назвал президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа ключевыми фигурами.
"Принял участие в эфире Соловьева. Главное: инициатива в решении кризисов у США и России, роль Европы падает. Ключевые фигуры - Путин и Трамп", - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.
Пушков также высказался о иммиграционной политике Трампа.
"США расколоты: 48% за решение Трампа по иммиграции, 42% - против. Это не просто разные мнения, а острый конфликт двух частей американского общества", - добавил сенатор.
Ранее Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.
30.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.01.2017 Лавров: разговор Путина и Трампа выявил сферы, где интересы стран совпадают
31.01.2017 В Кремле позитивно оценили телефонный разговор Путина и Трампа
27.01.2017 Песков: дата телефонного разговора Путина с Трампом пока не согласована
26.01.2017 Сигнал с саммита по Сирии: Россия хочет, чтобы лавры миротворца достались ей (The Guardian, Великобритания)
25.01.2017 Хитрости Трампа
24.01.2017 Ядерные условия Трампа для России: сделка или абсурд
23.01.2017 Песков напомнил о разнице ядерного потенциала России и США
20.01.2017 Без Америки Великобритания должна возглавить противостояние новой имперской России царя Путина (The Telegraph UK, Великобритания)