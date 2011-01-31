Лавров: разговор Путина и Трампа выявил сферы, где интересы стран совпадают



Сергей Лавров

Источник: © Александр Щербак/ТАСС Сергей ЛавровИсточник: © Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в субботу выявил ряд сфер, в которых интересы двух стран совпадают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Разговор, который по понятным причинам был сконцентрирован на таких концептуальных вещах, без углубления в детали, выявил целый ряд сфер, в которых интересы России и США совпадают", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Президенты РФ и США в субботнем телефонном разговоре обсудили целый ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии и на Украине. Стороны в числе прочего отметили важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом.