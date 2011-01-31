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В Кремле позитивно оценили телефонный разговор Путина и Трампа

31.01.2017 РИА Новости 60 0
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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Источник: © AP Photo/Andrew Harnik

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был конструктивным, стороны выразили желание решать сложные вопросы через диалог, рассказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разговор был хороший, он был конструктивный, и в прикладном плане с точки зрения начала обсуждения целого ряда вопросов, которые касаются региональной и международной безопасности, с точки зрения расстановки главных акцентов на проблематике возможного взаимодействия в области борьбы с терроризмом, а также весьма позитивным с точки зрения, наверное, того, что главы государств отметили уважение как очень важный принцип двусторонних отношений. Подчеркнули, что и американцы с уважением относятся к России, и Путин сказал, что в России абсолютно испытают взаимные чувства. В этом плане это чрезвычайно важная беседа", - сказал Песков, говоря о телефонном разговоре президентов России и США, который состоялся в субботу.

"Вы знаете, что предыдущие годы дефицит взаимного уважения во многом был причиной отката и деградации наших отношений", - добавил он.

30.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд

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