Песков: никаких сделок с США в обмен на снятие санкций с РФ не обсуждается
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Дмитрий Песков
Источник: Сергей Гунеев / РИА Новости
Как отметил пресс-секретарь президента РФ, сначала надо определиться с датой и местом встречи двух президентов
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Никаких сделок с США в обмен на снятие санкций с РФ не обсуждается. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Говорить сейчас о каких-то сделках пока вряд ли представляется возможным: сначала надо определиться с датой и местом встречи двух президентов", - сказал Песков.
30.01.2017
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