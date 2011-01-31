Песков: никаких сделок с США в обмен на снятие санкций с РФ не обсуждается



Дмитрий Песков

Источник: Сергей Гунеев / РИА Новости Дмитрий ПесковИсточник: Сергей Гунеев / РИА Новости

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, сначала надо определиться с датой и местом встречи двух президентов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Никаких сделок с США в обмен на снятие санкций с РФ не обсуждается. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Говорить сейчас о каких-то сделках пока вряд ли представляется возможным: сначала надо определиться с датой и местом встречи двух президентов", - сказал Песков.