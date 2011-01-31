Масштабная проверка боеготовности войск завершилась на Урале, в Поволжье и Сибири
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Центр управления штаба ЦВО
Источник: Павел Лисицын / РИА Новости
Проверка боевой готовности стала для соединений и воинских частей 29 субъектов РФ первой в новом учебном году
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Первая в новом учебном году проверка боевой готовности соединений и воинских частей, дислоцированных в 29 субъектах РФ на Урале, в Поволжье и Сибири, прошла в Центральном военном округе (ЦВО). Об этом сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.
"Первая в новом учебном году проверка боевой готовности соединений и воинских частей, дислоцированных в 29 субъектах Российской Федерации на Урале, в Поволжье и Сибири, завершилась в ЦВО. В течение недели весь личный состав крупнейшего в вооруженных силах округа - летчики, мотострелки, танкисты, артиллеристы, зенитчики и специалисты всех видов боевого обеспечения - отрабатывал действия по приведению в высшие степени боеготовности, переброску и развертывание мобильных компонентов системы управления, совершение маршей в указанные районы, а также вопросы противодействия терроризму", - отметил Рощупкин.
По его данным, неделя боеготовности подтвердила способность органов военного управления, соединений и воинских частей обеспечивать бесперебойную передачу сигналов боевого управления. "А также оперативно перебрасывать подразделения и технику на большие расстояния, создавать группировки разнородных сил в зоне ответственности", - добавил полковник.
30.01.2017
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