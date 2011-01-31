Масштабная проверка боеготовности войск завершилась на Урале, в Поволжье и Сибири



Центр управления штаба ЦВО

Источник: Павел Лисицын / РИА Новости Центр управления штаба ЦВОИсточник: Павел Лисицын / РИА Новости

Проверка боевой готовности стала для соединений и воинских частей 29 субъектов РФ первой в новом учебном году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Первая в новом учебном году проверка боевой готовности соединений и воинских частей, дислоцированных в 29 субъектах РФ на Урале, в Поволжье и Сибири, прошла в Центральном военном округе (ЦВО). Об этом сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Первая в новом учебном году проверка боевой готовности соединений и воинских частей, дислоцированных в 29 субъектах Российской Федерации на Урале, в Поволжье и Сибири, завершилась в ЦВО. В течение недели весь личный состав крупнейшего в вооруженных силах округа - летчики, мотострелки, танкисты, артиллеристы, зенитчики и специалисты всех видов боевого обеспечения - отрабатывал действия по приведению в высшие степени боеготовности, переброску и развертывание мобильных компонентов системы управления, совершение маршей в указанные районы, а также вопросы противодействия терроризму", - отметил Рощупкин.

По его данным, неделя боеготовности подтвердила способность органов военного управления, соединений и воинских частей обеспечивать бесперебойную передачу сигналов боевого управления. "А также оперативно перебрасывать подразделения и технику на большие расстояния, создавать группировки разнородных сил в зоне ответственности", - добавил полковник.