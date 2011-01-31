Голландские БМП получат израильское вооружение и КАЗ



Выгрузка доставленных в Эстонию первых 12 боевых машин боевых машин пехоты шведского производства CV9035NL Mk III, приобретенных для вооруженных сил Эстонии из наличия армии Нидерландов. Палдиски, 07.10.2016

Источник: Rene Suurkaev / ERR Выгрузка доставленных в Эстонию первых 12 боевых машин боевых машин пехоты шведского производства CV9035NL Mk III, приобретенных для вооруженных сил Эстонии из наличия армии Нидерландов. Палдиски, 07.10.2016Источник: Rene Suurkaev / ERR

Королевская армия Нидерландов обозначила планы модернизации боевых бронированных машин CV9035NL для увеличения их возможностей и продления срока оперативной эксплуатации. Подробности этих работ были озвучены во время работы конференции International Armoured Vehicles 2017, прошедшей в Лондоне (23-26 января).

Сообщается, что часть ББМ будет модернизирована в два этапа (в период 2007-2011 годов армия получила 184 машины этого типа - 150 в версии БМП и 34 машины управления). БМП оснащены 35 мм пушкой Bushmaster III двойного питания и спаренным 7,62 мм пулеметом, есть возможность установки 50 мм пушки. Отмечается, что из этих 184 машин 44 переданы Эстонии.

Ведутся испытания израильской системы активной защиты (active protection system - APS) Iron Fist DAS, которые будут установлены на 44 машинах начиная с 2018 года (первая фаза). Также ББМ получат ПТРК Spike средней дальности, тепловизор для водителя и новую систему управления огнем (вторая фаза).