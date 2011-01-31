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Вертолетный беспилотник VSR700 может стать и ударным

31.01.2017 Военный паритет 62 0
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VSR700
Беспилотник VSR700
Источник: Airbus Helicopters

17 января компания Airbus Helicopters сообщила, что в ближайшие месяцы планирует провести первый испытательный полет БЛА вертикального взлета и посадки VSR700. Сертификация для военных требований должна быть выполнена в 2019 году.


В октябре 2016 года компания показала этот беспилотник, сообщив, что работы ведутся в рамках программы SDAM (Système de Drones Aériens de la Marine) ВМС Франции. Отмечалось, что БЛА создается на базе легкого вертолета Hélicoptères Guimbal Cabri G2, который уже был оснащен некоторыми технологиями автономности, в частности, системой автоматического избегания препятствий.


ПО своим размерам и возможностям европейский беспилотник стоит в одном ряду с известным американским образцом Northrop Grumman MQ-8B Fire Scout. ВМС Франции будут использовать вертолетный беспилотник в качестве разведчика или даже будет создан вариант ударного БЛА.

30.01.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
США
Франция
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА

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