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Соединение ВВО в Хабаровске поднято по тревоге в рамках проверки боеготовности

31.01.2017 ИТАР-ТАСС 59 0
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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВВО
Источник: Военно - RIN.ru

Военные отработали развертывание аппаратных связи и маскировку полевого пункта управления

ВЛАДИВОСТОК, 30 января. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Соединение управления Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровске было поднято по тревоге в рамках масштабных мероприятий проверки боевой готовности войск округа; личный состав совершил марш в район выполнения учебно-боевой задачи, где, в частности, отработал развертывание аппаратных связи и маскировку полевого пункта управления, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"Личный состав подразделений бригады управления в полной боевой экипировке, в установленные сроки, покинул расположение части и в составе колонны боевой и специальной техники выдвинулся в район сосредоточения. К мероприятиям проверки боевой готовности был привлечен весь личный состав соединения управления ВВО, а для обеспечения работы подвижного пункта управления и совершения марша задействовано около 50 единиц боевой и специальной техники, в том числе находящейся на временном хранении", - сообщил Гордеев.

Он уточнил, что, совершив марш в район выполнения учебно-боевой задачи, подразделения связистов развернули подвижной пункт управления. Личный состав соединения отработал нормативы развертывания аппаратных связи и организовал систему управления войсками в интересах командования округом по каналам спутниковой и радиорелейной связи, а также засекреченную и видеоконференцсвязь.

Помимо этого, воины-связисты выполнили маскировку полевого пункта управления и отработали вводные по отражению внезапного нападения диверсионной группы условного противника, добавил Гордеев.

30.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Компании
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