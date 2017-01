Три радара для МиГ-35

Радар с щелевой антенной решеткой "Жук-М"

Западная авиационная пресса уделила достаточно много внимания международной презентации модернизированного истребителя МиГ-35, прошедшего 27 января в подмосковных Луховицах (здесь расположен завод корпорации МиГ).

Особое внимание представляет информация, собранная западными источниками о бортовом радаре истребителя. По их данным, на самолете возможна установка трех версий РЛС управления огнем семейства "Жук" - "Жук-МЭ" с щелевой антенной, "Жук-АЭ" и "Жук-АМЭ" с активной ФАР.

Многорежимная РЛС "Жук-МЭ" разработки "Фазотрон-НИИР" способна автоматически отслеживать 10 целей и обеспечивать стрельбу по четырем из них, дальность обнаружения воздушной цели с ЭПР 5 кв. м составляет 120 км.

"Жук-АЭ" разработки также "Фазотрон-НИИР" способна одновременно отслеживать 30 воздушных целей и обеспечивать одновременный обстрел шести из них, имеет возможности обнаружения зависших вертолетов, движущихся и неподвижных наземных и морских целей, картографировать местность. Дальность обнаружения воздушных целей 180 км.

"Жук-АМЭ" создана корпорацией КРЭТ (дочернее предприятие "Фазотрон-НИИР", входит в состав группы РОСТЕХ) и впервые представлена на выставке Airshow China 2016 в Чжухае (Китай). Эта ультрасовременная РЛС создана для оснащения не только МиГ-35, но и истребителей ранних версий семейства МиГ-29, если будет заинтересованность в их модернизации по линии РЛС. Также этот радар может быть предложен для оснащения перспективных боевых самолетов. Станция способна отслеживать 30 целей одновременно и обеспечивать обстрел шести из них (по наземным целям - четыре), имеет режим обмена информацией с другими самолетами. ППМ (приемно-передающие модули) изготовлены из легкой жаропрочной керамики с применением технологии 3D, что позволило уменьшить толщину антенного полотна до менее 10 см вместе с источниками питания и блоками управления (10 cm together with the power supply sources and control units). По словам разработчика, эта станция гораздо более продвинута, чем современные радары этого класса. Максимальная дальность обнаружения воздушных целей доведена до 260 км, масса РЛС всего около 100 кг.