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МиГ-31 мог бы получить новый радар

31.01.2017 Военный паритет 95 0
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МиГ-31
Рисунок радикально модернизированной версии истребителя-перехватчика МиГ-31
Источник: militaryparitet.com

Дальний истребитель-перехватчик МиГ-31 (код НАТО Foxhound, рисунок радикально модернизированной версии самолета) имеет потенциал обновления, заявил генеральный директор НИИП (Научно-исследовательский институт приборостроения) Юрий Белых.


НИИП является дочерней компаний корпорации "Алмаз-Антей". Однако, по словам Белых, несмотря на то, что компания МиГ и НИИП уже разработали некоторые направления по улучшению возможностей перехватчика, решение по модернизации самолета все еще не принято.


Белых заявил, что дальнейшая модернизация РЛС "Заслон-АМ", которой оснащен МиГ-31, совершенно бессмысленна. Существующие истребители модернизируются до уровня МиГ-31БМ. Таким образом, глава НИИП дал понять, что МиГ-31 мог бы быть оснащен новым радаром. Вероятно, имелся в виду радар с активной ФАР, который создается в рамках реализации программы истребителя пятого поколения Т-50 ПАК ФА. Действительно, в этом случае количество оснащаемых новой станцией самолетов возросло бы, что позитивно скажется на цене этого очень дорогого для России оборудования.

30.01.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
ПАК ФА
Компании
NATO
Алмаз-Антей
НИИП Тихомирова
Проекты
Истребитель 5 поколения

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