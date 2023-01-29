Белоруссия считает Россию главным партнером в ВТС
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Рынки и сотрудничество
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Глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александр Фомин и председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Сергей Гурулев
Источник: http://flanker.su/
МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Россия остается главным партнером Белоруссии в военно-техническом сотрудничестве, заявил в пятницу журналистам в Минске председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Сергей Гурулев.
"Основной наш партнер в военно-техническом сотрудничестве - Российская Федерация", - сказал Гурулев.
Он уточнил, что Белоруссия развивает военно-техническое сотрудничество с более чем 40 странами мира.
Глава Госкомвоенпрома подчеркнул, что за многие годы Белоруссия не допустила ни одного нарушения в части экспорта вооружений и военной техники. "Мы не допустили ни одного нарушения, ни одного просчета в соблюдении режима экспортного контроля", - отметил он.
29.01.2017
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