Белоруссия считает Россию главным партнером в ВТС



Глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александр Фомин и председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Сергей Гурулев

Источник: http://flanker.su/ Глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александр Фомин и председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Сергей ГурулевИсточник: http://flanker.su/

МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Россия остается главным партнером Белоруссии в военно-техническом сотрудничестве, заявил в пятницу журналистам в Минске председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Сергей Гурулев.

"Основной наш партнер в военно-техническом сотрудничестве - Российская Федерация", - сказал Гурулев.

Он уточнил, что Белоруссия развивает военно-техническое сотрудничество с более чем 40 странами мира.

Глава Госкомвоенпрома подчеркнул, что за многие годы Белоруссия не допустила ни одного нарушения в части экспорта вооружений и военной техники. "Мы не допустили ни одного нарушения, ни одного просчета в соблюдении режима экспортного контроля", - отметил он.