Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Систему ПРО Москвы модернизируют через два-три года

30.01.2017 РИА Новости 90 0
0
Понравилась новость?
 0
don-2
РЛС 5Н20 "Дон-2Н" (PILL BOX)

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Систему противоракетной обороны Москвы и центрального промышленного района полностью обновят через два-три года, заявил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.

"Завершается переход на современную элементную базу", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Тагиев напомнил, что в этом году системе исполнилось 55 лет, за это время прошло несколько этапов ее модернизации. "В настоящее время на вооружении находится система ПРО второго поколения, начало разработки которой пришлось на 1980-1990 годы", - добавил Тагиев.

По его словам, заложенные конструкторские решения намного опередили свое время.

"Одновременно ведутся работы по созданию перспективных противоракет, что позволит создать систему ПРО третьего поколения с новыми возможностями и характеристиками", - напомнил Тагиев.

29.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия

Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 30.01 01:09
  • 7
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 30.01 01:01
  • 5
ОАК планирует производить 12 самолетов Ил-114 в год
  • 30.01 00:57
  • 1
Новейший МиГ-35 заинтересует ряд европейских стран, считают в ФСВТС
  • 30.01 00:51
  • 1
Портфель заказов РСК "МиГ" составляет около $4 млрд
  • 30.01 00:33
  • 4
Летчики положительно оценили МиГ-35 в ходе первого полета на испытаниях
  • 29.01 23:56
  • 23
В Москве подтвердили передачу Сербии шести истребителей МиГ-29 весной 2017 года
  • 29.01 23:49
  • 15
Газета раскрыла планы возвращения Пальмиры с помощью "Аллигаторов" и "Грачей"
  • 29.01 23:43
  • 1
ВКС РФ и ВВС Турции провели операцию против ИГ в районе Эль-Баба
  • 29.01 23:31
  • 37
У Ил-112 растут крылья
  • 29.01 23:06
  • 18
Китай шокирован "интенсивностью производства" F-35
  • 29.01 22:55
  • 6
На Украине испытали "ударный" беспилотник
  • 29.01 22:51
  • 101
Выборы в США 2016
  • 29.01 22:44
  • 3350
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.01 21:56
  • 4154
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.01 21:33
  • 243
«Армата» пробивает полтора метра брони
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  