Систему ПРО Москвы модернизируют через два-три года



РЛС 5Н20 "Дон-2Н" (PILL BOX) РЛС 5Н20 "Дон-2Н" (PILL BOX)

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Систему противоракетной обороны Москвы и центрального промышленного района полностью обновят через два-три года, заявил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.

"Завершается переход на современную элементную базу", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Тагиев напомнил, что в этом году системе исполнилось 55 лет, за это время прошло несколько этапов ее модернизации. "В настоящее время на вооружении находится система ПРО второго поколения, начало разработки которой пришлось на 1980-1990 годы", - добавил Тагиев.

По его словам, заложенные конструкторские решения намного опередили свое время.

"Одновременно ведутся работы по созданию перспективных противоракет, что позволит создать систему ПРО третьего поколения с новыми возможностями и характеристиками", - напомнил Тагиев.