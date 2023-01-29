Система ПРО Москвы может защитить город от любых ракет, заявили в ВКС



ЗРК С-400 Триумф охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФ

Источник: Артем Житенев / РИА Новости ЗРК С-400 Триумф охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФИсточник: Артем Житенев / РИА Новости

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Комплексная система противоракетной обороны (ПРО) Москвы и центрального промышленного района способна защитить столицу от любых ракет противника, заявил в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.

"На сегодняшний день наша система является единственно действующей системой ПРО, которая позволяет обеспечить гарантированную защиту Москвы и центрального промышленного района от ударов всех существующих типов баллистических ракет противника средней и межконтинентальной дальности с разделяющимися боевыми частями", - сказал он.

Принципы, реализованные в этой системе, позволяют обеспечить перехват таких сложных целей "с вероятностью, близкой к стопроцентной", подчеркнул Тагиев.

"А что касается существующих и перспективных баллистических ракет "третьих стран", то их перехват сложности для нашей системы ПРО не представляет", - подчеркнул офицер.

Система находится в постоянной боевой готовности и в случае реального пуска будет решать сложнейшие задачи в автоматическом режиме: обнаруживать цели, выделять из большого количества ложных целей реальные боевые блоки баллистических ракет, перехватывать и уничтожать их на больших высотах и расстояниях, добавил он.