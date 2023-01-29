Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Система ПРО Москвы может защитить город от любых ракет, заявили в ВКС

30.01.2017 РИА Новости 89 0
0
Понравилась новость?
 0
ЗРК С-400 Триумф
ЗРК С-400 Триумф охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФ
Источник: Артем Житенев / РИА Новости

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Комплексная система противоракетной обороны (ПРО) Москвы и центрального промышленного района способна защитить столицу от любых ракет противника, заявил в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.

"На сегодняшний день наша система является единственно действующей системой ПРО, которая позволяет обеспечить гарантированную защиту Москвы и центрального промышленного района от ударов всех существующих типов баллистических ракет противника средней и межконтинентальной дальности с разделяющимися боевыми частями", - сказал он.

Принципы, реализованные в этой системе, позволяют обеспечить перехват таких сложных целей "с вероятностью, близкой к стопроцентной", подчеркнул Тагиев.

"А что касается существующих и перспективных баллистических ракет "третьих стран", то их перехват сложности для нашей системы ПРО не представляет", - подчеркнул офицер.

Система находится в постоянной боевой готовности и в случае реального пуска будет решать сложнейшие задачи в автоматическом режиме: обнаруживать цели, выделять из большого количества ложных целей реальные боевые блоки баллистических ракет, перехватывать и уничтожать их на больших высотах и расстояниях, добавил он.

28.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 30.01 01:09
  • 7
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 30.01 01:01
  • 5
ОАК планирует производить 12 самолетов Ил-114 в год
  • 30.01 00:57
  • 1
Новейший МиГ-35 заинтересует ряд европейских стран, считают в ФСВТС
  • 30.01 00:51
  • 1
Портфель заказов РСК "МиГ" составляет около $4 млрд
  • 30.01 00:33
  • 4
Летчики положительно оценили МиГ-35 в ходе первого полета на испытаниях
  • 29.01 23:56
  • 23
В Москве подтвердили передачу Сербии шести истребителей МиГ-29 весной 2017 года
  • 29.01 23:49
  • 15
Газета раскрыла планы возвращения Пальмиры с помощью "Аллигаторов" и "Грачей"
  • 29.01 23:43
  • 1
ВКС РФ и ВВС Турции провели операцию против ИГ в районе Эль-Баба
  • 29.01 23:31
  • 37
У Ил-112 растут крылья
  • 29.01 23:06
  • 18
Китай шокирован "интенсивностью производства" F-35
  • 29.01 22:55
  • 6
На Украине испытали "ударный" беспилотник
  • 29.01 22:51
  • 101
Выборы в США 2016
  • 29.01 22:44
  • 3350
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.01 21:56
  • 4154
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.01 21:33
  • 243
«Армата» пробивает полтора метра брони
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  