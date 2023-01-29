Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Госдуме призвали укреплять нацбезопасность без оглядки на действия США

30.01.2017 РИА Новости 93 0
0
Понравилась новость?
 0
Госдума
Госдума
Источник: positime.ru

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов считает, что РФ должна продолжать укреплять свою безопасность, независимо от действий США касаемо своих вооруженных сил.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал подписание указа о "великой перестройке" вооруженных сил США, а также потребовал от главы министерства обороны провести анализ действующей системы ПРО и ядерных сил страны для обеспечения эффективного сдерживания и безопасности союзников.

"Россия независимо от действий США должна продолжать укреплять безопасность своего государства. Хотя, наверное, таким образом Трамп знакомится с состоянием и возможностями вооруженных сил США. Это каждый руководитель государства должен сделать, тем более вновь избранный", - заявил Красов РИА Новости.

По мнению депутата, безопасность России всегда должна быть приоритетом для нашей страны и необходимо стремиться к улучшению своих возможностей.

"Россия в этой ситуации должна продолжать развивать оборонно-промышленный комплекс, продолжать поднимать уровень боевой подготовки наших вооруженных сил. Это нам самим в первую очень надо", - заявил он.

28.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 30.01 01:09
  • 7
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 30.01 01:01
  • 5
ОАК планирует производить 12 самолетов Ил-114 в год
  • 30.01 00:57
  • 1
Новейший МиГ-35 заинтересует ряд европейских стран, считают в ФСВТС
  • 30.01 00:51
  • 1
Портфель заказов РСК "МиГ" составляет около $4 млрд
  • 30.01 00:33
  • 4
Летчики положительно оценили МиГ-35 в ходе первого полета на испытаниях
  • 29.01 23:56
  • 23
В Москве подтвердили передачу Сербии шести истребителей МиГ-29 весной 2017 года
  • 29.01 23:49
  • 15
Газета раскрыла планы возвращения Пальмиры с помощью "Аллигаторов" и "Грачей"
  • 29.01 23:43
  • 1
ВКС РФ и ВВС Турции провели операцию против ИГ в районе Эль-Баба
  • 29.01 23:31
  • 37
У Ил-112 растут крылья
  • 29.01 23:06
  • 18
Китай шокирован "интенсивностью производства" F-35
  • 29.01 22:55
  • 6
На Украине испытали "ударный" беспилотник
  • 29.01 22:51
  • 101
Выборы в США 2016
  • 29.01 22:44
  • 3350
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.01 21:56
  • 4154
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.01 21:33
  • 243
«Армата» пробивает полтора метра брони
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  