В Госдуме призвали укреплять нацбезопасность без оглядки на действия США

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Источник: positime.ru ГосдумаИсточник: positime.ru

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов считает, что РФ должна продолжать укреплять свою безопасность, независимо от действий США касаемо своих вооруженных сил.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал подписание указа о "великой перестройке" вооруженных сил США, а также потребовал от главы министерства обороны провести анализ действующей системы ПРО и ядерных сил страны для обеспечения эффективного сдерживания и безопасности союзников.

"Россия независимо от действий США должна продолжать укреплять безопасность своего государства. Хотя, наверное, таким образом Трамп знакомится с состоянием и возможностями вооруженных сил США. Это каждый руководитель государства должен сделать, тем более вновь избранный", - заявил Красов РИА Новости.

По мнению депутата, безопасность России всегда должна быть приоритетом для нашей страны и необходимо стремиться к улучшению своих возможностей.

"Россия в этой ситуации должна продолжать развивать оборонно-промышленный комплекс, продолжать поднимать уровень боевой подготовки наших вооруженных сил. Это нам самим в первую очень надо", - заявил он.