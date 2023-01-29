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Замглавы Минобороны отметил успешное сотрудничество с Арменией

30.01.2017 РИА Новости 87 0
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Сергей Шойгу и Руслан Цаликов
Сергей Шойгу и Руслан Цаликов
Источник: МО РФ

ЕРЕВАН, 28 янв - РИА Новости. Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов назвал успешным сотрудничество с Арменией как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

"Мы успешно сотрудничаем как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего ОДКБ, и выполняем все намеченные нами планы. Высокий уровень взаимодействия по линии военных ведомств позволяет оперативно решать текущие задачи сотрудничества и своевременно реагировать на происходящие в регионе изменения", - сказал Цаликов на встрече с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном.

"На территории Армении успешно функционирует 102-я российская военная база, которая служит гарантом региональной безопасности. Это еще один показатель уровня наших союзнических отношений", - подчеркнул первый замминистра.

"Сегодня у нас есть возможность обсудить актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества", - добавил первый замглавы Минобороны РФ.

Министр обороны Армении рассказал, что Вооруженные силы страны активно готовятся к совместным учениям, в том числе "Взаимодействие-2017". Также он сообщил, что Армения примет участие в Московской международной конференции по безопасности, Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" и Армейских международных играх.

28.01.2017
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Армения
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Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Цаликов Руслан

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