Туркменские катера получили зенитный ракетный комплекс SIMBAD-RC



Пограничный сторожевой корабль (катер) SG 111 Arkadag (турецкой постройки проекта NTPB) Государственной пограничной службы Туркмении, оснащенный двумя пусковыми установками легкого корабельного зенитного ракетного комплекса ближнего действия MBDA SIMBAD-RC. 18.01.2017

Источник: www.chrono-tm.org Пограничный сторожевой корабль (катер) SG 111 Arkadag (турецкой постройки проекта NTPB) Государственной пограничной службы Туркмении, оснащенный двумя пусковыми установками легкого корабельного зенитного ракетного комплекса ближнего действия MBDA SIMBAD-RC. 18.01.2017Источник: www.chrono-tm.org

Как сообщили туркменские СМИ, 18 января 2017 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе поездки в город Туркменбаши (бывший Красноводск) вышел в Каспийское море на пограничном сторожевом корабле (катере) SG 111 Arkadag (турецкой постройки проекта NTPB) Государственной пограничной службы Туркмении. При этом на ПСКР Arkadag, а также на попавшем в "кадр" в базе однотипном ПСКР SG 113 Merdana были впервые замечены установленные на них пусковые установки французского легкого корабельного зенитного ракетного комплекса ближнего действия MBDA SIMBAD-RC, использующие зенитные ракеты переносного зенитного ракетного комплекса MBDA Mistral 2.

Пусковые установки ЗРК SIMBAD-RC (описание от производителя) были установлены на туркменских катерах в самое последнее время (по две на катер), поскольку еще в ходе проходивших в августе 2016 года учений "Хазар-2016" эти комплексы на катерах типа NTPB отсутствовали. Неясно, все ли туркменские катера этого типа (восемь в составе Государственной пограничной службы и два в составе ВМС) получили эти системы.

17 февраля 2013 года объединение MBDA в своем пресс-релизе сообщило о заключении первого экспортного контракта на ЗРК SIMBAD-RC с неназываемым заказчиком, при этом указав, что комплексами будут оснащены сторожевые катера (по две пусковые установки на катер). 17 марта 2016 года MBDA сообщило об успешных испытаниях первых двух пусковых установок ЗРК SIMBAD-RC перед их поставкой для по-прежнему неназываемого стартового заказчика (которым и была Туркмения). В октябре 2016 года на выставке Euronaval 2016 представитель MBDA сообщил о начале поставок комплекса заказчику.

ЗРК SIMBAD-RC (Système Integré de Mistral Bitube d'Auto-Défense - Remotely-Controlled) был разработан французским отделением MBDA в инициативном порядке и использует стабилизированную двухзарядную дистанционно управляемую пусковую установку, разработанную и производимую предприятием Rheinmetall Defence Electronics в Бремене. Масса снряженной ПУ около 500 кг, и в ее состав интегрирована тепловизионная станция обнаружения и слежения Safran MATIS SP. Две установки управляются одним оператором со специального пульта SMU-RC, на который также поступает информация от общекорабельных систем обнаружения и целеуказания (включая РЛС). Возможен одиночный или залповый двухракетный пуск ракетами Mistral 2 по одной цели. Масса ЗУР 18,7 кг, дальность стрельбы до 6,5 км.

Напомним, что в начале 2015 года стало известно, что компания MBDA Italy (итальянское отделение MBDA) реализует проект "Tetris" по поставке Туркмении морского ракетного вооружения, включая противокорабельные ракетные комплексы MBDA Otomat Mk 2 (вероятно, модификации Block IV), легкие противокорабельные ракетные комплексы MBDA Marte Mk 2/N и легкие зенитные ракетные комплексы SIMBAD-RC. ПКРК Otomat Mk 2, по всей видимости, также должны быть вооружены катера проекта NTPB, хотя до настоящего времени сведения об этом отсутствовали. Легкими ПКРК Marte Mk 2/N вооружаются вступающие с 2016 года в строй Государственной пограничной службы Туркмении малые ракетные катера постройки турецкой компании Dearsan Shipyard (Dearsan Gemi Insaat Sanayili) в рамках контракта на 2014 года на шесть таких единиц.

Сборка катеров проекта NTPB и новых малых ракетных катеров осуществляется на созданном при участии Dearsan Shipyard судостроительно-судоремонтном заводе Государственной пограничной охраны Туркмении в Уфре в Туркменбаши.

Вторым после Туркмении известным заказчиком ЗРК SIMBAD-RC стала Саудовская Аравия, законтрактовавшая их в 2014 году для оснащения в ходе модернизации двух своих танкеров комплексного снабжения типа Boraida (по четыре ПУ на судно).