Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Русская автомобильная компания (Русак) (Татарстан) разработала вездеход на модульных мостах

30.01.2017 Сделано у нас 74 0
0
Понравилась новость?
 0
Русак
Вездеход 8×8 "Русак"
Источник: rusautomobile.ru

Русская автомобильная компания (Русак) создала вездеход 8×8 на оригинальных модульных мостах и с раздаточной коробкой, колесными редукторами и рулевым управлением собственной разработки.

В первом опытном образце использованы двигатель F1C 2,7 и КПП от Iveco Daily. От него же кабина, но в последствии планируется устанавливать кабину от ГАЗели Некст или же свою каркасно-панельную.

Ходовая часть построена на осевых модулях собственной разработки. Это не просто мосты. Это именно модули со своими элементами подвески, ступицами, болтовыми редукторами и т. п. Таких модулей разработано четыре: простой, управляемый, ведущий и ведуще-управляемый. Везде применена независимая двухрычажная подвеска с пневмобаллонами в качестве упругих элементов и возможной нагрузкой на ось до 6 тонн.


27.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Сделано у нас
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 30.01 01:09
  • 7
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 30.01 01:01
  • 5
ОАК планирует производить 12 самолетов Ил-114 в год
  • 30.01 00:57
  • 1
Новейший МиГ-35 заинтересует ряд европейских стран, считают в ФСВТС
  • 30.01 00:51
  • 1
Портфель заказов РСК "МиГ" составляет около $4 млрд
  • 30.01 00:33
  • 4
Летчики положительно оценили МиГ-35 в ходе первого полета на испытаниях
  • 29.01 23:56
  • 23
В Москве подтвердили передачу Сербии шести истребителей МиГ-29 весной 2017 года
  • 29.01 23:49
  • 15
Газета раскрыла планы возвращения Пальмиры с помощью "Аллигаторов" и "Грачей"
  • 29.01 23:43
  • 1
ВКС РФ и ВВС Турции провели операцию против ИГ в районе Эль-Баба
  • 29.01 23:31
  • 37
У Ил-112 растут крылья
  • 29.01 23:06
  • 18
Китай шокирован "интенсивностью производства" F-35
  • 29.01 22:55
  • 6
На Украине испытали "ударный" беспилотник
  • 29.01 22:51
  • 101
Выборы в США 2016
  • 29.01 22:44
  • 3350
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.01 21:56
  • 4154
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.01 21:33
  • 243
«Армата» пробивает полтора метра брони
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  