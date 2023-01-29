Русская автомобильная компания (Русак) (Татарстан) разработала вездеход на модульных мостах



Вездеход 8×8 "Русак"

Источник: rusautomobile.ru Вездеход 8×8 "Русак"Источник: rusautomobile.ru

Русская автомобильная компания (Русак) создала вездеход 8×8 на оригинальных модульных мостах и с раздаточной коробкой, колесными редукторами и рулевым управлением собственной разработки.

В первом опытном образце использованы двигатель F1C 2,7 и КПП от Iveco Daily. От него же кабина, но в последствии планируется устанавливать кабину от ГАЗели Некст или же свою каркасно-панельную.

Ходовая часть построена на осевых модулях собственной разработки. Это не просто мосты. Это именно модули со своими элементами подвески, ступицами, болтовыми редукторами и т. п. Таких модулей разработано четыре: простой, управляемый, ведущий и ведуще-управляемый. Везде применена независимая двухрычажная подвеска с пневмобаллонами в качестве упругих элементов и возможной нагрузкой на ось до 6 тонн.