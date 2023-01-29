Британия закупает новейшие американские бронеавтомобили



Легкая боевая тактическая машина повышенной проходимости (L-ATV) Oshkosh Defense. Источник: slashgear.com Легкая боевая тактическая машина повышенной проходимости (L-ATV) Oshkosh Defense. Источник: slashgear.com

Как сообщает интернет-портал defensenews.com, Министерство обороны Великобритании в целях замены «Хамви» направило в Пентагон официальный запрос относительно приобретения лёгких бронеавтомобилей Oshkosh L-ATV. Ранее данные машины не экспортировались.

Автомобиль L-ATV (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle, лёгкий боевой тактический внедорожник) разработан предприятием Oshkosh Defense в 2011 году на базе среднего внедорожника Oshkosh M-ATV класса MRAP (mine resistant ambush protected, защищённый от подрыва и атак из засад).

Впоследствии производитель адаптировал автомобиль к условиям тендера Joint Light Tactical Vehicles (JLTV), организованного Минобороны США для замены морально устаревающих HMMWV. В августе 2015 года компания выиграла тендер и в сентябре 2016 года начало серийное производство машин.

Oshkosh L-ATV представляет собой бронеавтомобиль массой 6,4 т с адаптивной подвеской (максимальный клиренс — 51 см). Машина приспособлена для десантирования на парашютных системах и перевозки по воздуху (в том числе на внешних подвесах вертолётов) и выпускается в двух- и четырёхместном вариантах. Базовое бронирование способно защитить экипаж от огня стрелкового оружия среднего калибра, подрыва мин и фугасов. Возможна установка дополнительной навесной брони.

Двигатель представлен дизельным мотором объёмом 6,6 л и мощностью 300 л. с. Предусматривается комплектация дизель-электрическими гибридными установками, способными питать наружное электрическое оборудование. Бронеавтомобиль может вооружаться 7,62-мм пулемётом М240, 40-мм автоматическим гранатомётом Мк19, противотанковым ракетным комплексом TOW или любым другим совместимым вооружением, устанавливаемым на дистанционно управляемом модуле.

В 2016 году в американской армии и Корпусе морской пехоты числилось около 140 тысяч автомобилей HMMWV, из которых бронированными являются порядка 55 тысяч. Их замена ожидается в течение 2018 – 2040 годов.