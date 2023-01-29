Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Британия закупает новейшие американские бронеавтомобили

30.01.2017 Военное обозрение 69 0
0
Понравилась новость?
 0
L-ATV
Легкая боевая тактическая машина повышенной проходимости (L-ATV) Oshkosh Defense. Источник: slashgear.com

Как сообщает интернет-портал defensenews.com, Министерство обороны Великобритании в целях замены «Хамви» направило в Пентагон официальный запрос относительно приобретения лёгких бронеавтомобилей Oshkosh L-ATV. Ранее данные машины не экспортировались.


Автомобиль L-ATV (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle, лёгкий боевой тактический внедорожник) разработан предприятием Oshkosh Defense в 2011 году на базе среднего внедорожника Oshkosh M-ATV класса MRAP (mine resistant ambush protected, защищённый от подрыва и атак из засад).


Впоследствии производитель адаптировал автомобиль к условиям тендера Joint Light Tactical Vehicles (JLTV), организованного Минобороны США для замены морально устаревающих HMMWV. В августе 2015 года компания выиграла тендер и в сентябре 2016 года начало серийное производство машин.



Oshkosh L-ATV представляет собой бронеавтомобиль массой 6,4 т с адаптивной подвеской (максимальный клиренс — 51 см). Машина приспособлена для десантирования на парашютных системах и перевозки по воздуху (в том числе на внешних подвесах вертолётов) и выпускается в двух- и четырёхместном вариантах. Базовое бронирование способно защитить экипаж от огня стрелкового оружия среднего калибра, подрыва мин и фугасов. Возможна установка дополнительной навесной брони.


Двигатель представлен дизельным мотором объёмом 6,6 л и мощностью 300 л. с. Предусматривается комплектация дизель-электрическими гибридными установками, способными питать наружное электрическое оборудование. Бронеавтомобиль может вооружаться 7,62-мм пулемётом М240, 40-мм автоматическим гранатомётом Мк19, противотанковым ракетным комплексом TOW или любым другим совместимым вооружением, устанавливаемым на дистанционно управляемом модуле.


В 2016 году в американской армии и Корпусе морской пехоты числилось около 140 тысяч автомобилей HMMWV, из которых бронированными являются порядка 55 тысяч. Их замена ожидается в течение 2018 – 2040 годов.

26.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
JLTV
M-ATV
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 30.01 01:09
  • 7
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 30.01 01:01
  • 5
ОАК планирует производить 12 самолетов Ил-114 в год
  • 30.01 00:57
  • 1
Новейший МиГ-35 заинтересует ряд европейских стран, считают в ФСВТС
  • 30.01 00:51
  • 1
Портфель заказов РСК "МиГ" составляет около $4 млрд
  • 30.01 00:33
  • 4
Летчики положительно оценили МиГ-35 в ходе первого полета на испытаниях
  • 29.01 23:56
  • 23
В Москве подтвердили передачу Сербии шести истребителей МиГ-29 весной 2017 года
  • 29.01 23:49
  • 15
Газета раскрыла планы возвращения Пальмиры с помощью "Аллигаторов" и "Грачей"
  • 29.01 23:43
  • 1
ВКС РФ и ВВС Турции провели операцию против ИГ в районе Эль-Баба
  • 29.01 23:31
  • 37
У Ил-112 растут крылья
  • 29.01 23:06
  • 18
Китай шокирован "интенсивностью производства" F-35
  • 29.01 22:55
  • 6
На Украине испытали "ударный" беспилотник
  • 29.01 22:51
  • 101
Выборы в США 2016
  • 29.01 22:44
  • 3350
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.01 21:56
  • 4154
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.01 21:33
  • 243
«Армата» пробивает полтора метра брони
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  