Американская армия меняет «подствольники»
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Гранатомет M320A1, установленный на карабин M4
Источник: armyrecognition.com
Подствольный гранатомет M203 «уходит на пенсию». Вчера, 14 января, портал armyrecognition.com сообщил о том, что на американской военной базе Форт-Джексон (штат Южная Каролина) начались учения с использованием новых подствольных гранатометов M320A1.
Гранатомет M203 был разработан в 1967 году, а спустя два года его приняли на вооружение американской армии. «Подствольник» устанавливается на винтовки М16 (М4) и способен выстреливать 40-мм гранаты на расстояние до 400 м. На сегодняшний день выпущено более 250 000 гранатометов M203, которые состоят на вооружении сорока армий мира.
M320 разработан немецкой компанией Heckler & Koch в 2008 году на основе гранатомета AG36 и существенно отличается от модели M203. В частности, на нем установлена пистолетная рукоятка и еще одна дополнительная ручка, что позволяет использовать оружие автономно (без установки на винтовку). Модификация M320A1 разработана специально для американской армии и имеет незначительные отличия от базовой модели.
|Гранатомет M203, установленный на винтовку M16
|Источник: armyrecognition.com
M320 может стрелять всеми штатными гранатами НАТО – фугасными, дымовыми и осветительными. В случае осечки при выстреле достаточно повторно нажать на спусковой крючок, так как новый гранатомет имеет самовзводный спусковой механизм. Для осуществления повторного выстрела из гранатомета M203 требовалось дополнительно взвести затвор.
15.01.2017
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