Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Американская армия меняет «подствольники»

30.01.2017 Warspot 69 0
0
Понравилась новость?
 0
Гранатомет M320A1
Гранатомет M320A1, установленный на карабин M4
Источник: armyrecognition.com

Подствольный гранатомет M203 «уходит на пенсию». Вчера, 14 января, портал armyrecognition.com сообщил о том, что на американской военной базе Форт-Джексон (штат Южная Каролина) начались учения с использованием новых подствольных гранатометов M320A1.

Гранатомет M203 был разработан в 1967 году, а спустя два года его приняли на вооружение американской армии. «Подствольник» устанавливается на винтовки М16 (М4) и способен выстреливать 40-мм гранаты на расстояние до 400 м. На сегодняшний день выпущено более 250 000 гранатометов M203, которые состоят на вооружении сорока армий мира.

M320 разработан немецкой компанией Heckler & Koch в 2008 году на основе гранатомета AG36 и существенно отличается от модели M203. В частности, на нем установлена пистолетная рукоятка и еще одна дополнительная ручка, что позволяет использовать оружие автономно (без установки на винтовку). Модификация M320A1 разработана специально для американской армии и имеет незначительные отличия от базовой модели.


Гранатомет M203, установленный на винтовку M16
Источник: armyrecognition.com

M320 может стрелять всеми штатными гранатами НАТО – фугасными, дымовыми и осветительными. В случае осечки при выстреле достаточно повторно нажать на спусковой крючок, так как новый гранатомет имеет самовзводный спусковой механизм. Для осуществления повторного выстрела из гранатомета M203 требовалось дополнительно взвести затвор.

15.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
M16
Компании
NATO

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 30.01 01:09
  • 7
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 30.01 01:01
  • 5
ОАК планирует производить 12 самолетов Ил-114 в год
  • 30.01 00:57
  • 1
Новейший МиГ-35 заинтересует ряд европейских стран, считают в ФСВТС
  • 30.01 00:51
  • 1
Портфель заказов РСК "МиГ" составляет около $4 млрд
  • 30.01 00:33
  • 4
Летчики положительно оценили МиГ-35 в ходе первого полета на испытаниях
  • 29.01 23:56
  • 23
В Москве подтвердили передачу Сербии шести истребителей МиГ-29 весной 2017 года
  • 29.01 23:49
  • 15
Газета раскрыла планы возвращения Пальмиры с помощью "Аллигаторов" и "Грачей"
  • 29.01 23:43
  • 1
ВКС РФ и ВВС Турции провели операцию против ИГ в районе Эль-Баба
  • 29.01 23:31
  • 37
У Ил-112 растут крылья
  • 29.01 23:06
  • 18
Китай шокирован "интенсивностью производства" F-35
  • 29.01 22:55
  • 6
На Украине испытали "ударный" беспилотник
  • 29.01 22:51
  • 101
Выборы в США 2016
  • 29.01 22:44
  • 3350
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.01 21:56
  • 4154
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.01 21:33
  • 243
«Армата» пробивает полтора метра брони
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  