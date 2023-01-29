Стратегический подводный ракетоносец "Князь Владимир" будет спущен на воду в 2017 году - "Севмаш"



Атомная подводная лодка "Владимир Мономах"

Источник: Российская газета Атомная подводная лодка "Владимир Мономах"Источник: Российская газета

Эта АПЛ с ракетами "Булава" усилит Северный флот, до 2020 года ВМФ получит 8 таких субмарин. Подлодка "Казань" с "Калибрами" также выйдет из цеха в этом году

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Атомная подводная лодка (АПЛ) "Князь Владимир" проекта "Борей-А" будет спущена на воду в текущем году, сообщил генеральный директор производственного объединения "Севмаш" Михаил Будниченко.

"Передав флоту в предыдущие четыре года четыре атомных подводных лодки, готовим к выводу из цеха первую АПЛ проекта "Ясень-М" - "Казань". Второй по важности - крейсер "Князь Владимир". В 2017 году он покинет стапель", - заявил М.Будниченко в интервью, которое публикует журнал "Завод".

По словам гендиректора, для "Севмаша" "2016 год прошел под знаком мобилизации всех трудовых ресурсов и выполненияя государственного оборонного заказа". "2017 год обещает быть еще более напряженным в этом плане", - сказал М.Будниченко.

Ранее сообщалось, что головной корабль проекта "Борей-А" АПЛ "Князь Владимир" планируется передать Северному флоту. До 2020 года ВМФ России должен получить восемь атомных подводных лодок (АПЛ) проектов 955 и 955А "Борей". Стратегические подводные ракетоносцы проектов "Борей" и "Борей-А" являются носителями межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

Группировка кораблей этой серии составит основу морской компоненты Стратегических ядерных сил (СЯС) России на ближайшие десятилетия.

Сообщалось также, что АПЛ "Казань" - первый корабль проекта "Ясень-М" - будет выведен из цеха в 2017 году.

К настоящему времени "Севмаш" (Северодвинск, Архангельская область, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) уже передал ВМФ России три "Борея". "Юрий Долгорукий" несет службу в составе Северного флота, "Александр Невский" и "Владимир Мономах" - на Тихоокеанском флоте.

По данным Минобороны РФ, сейчас на различных этапах постройки на стапелях "Севмаша" находятся четыре атомных подводных ракетоносца проекта "Борей-А": "Князь Владимир" (головная АПЛ проекта "Борей-А", дата закладки 30 июля 2012 года); "Князь Олег" (дата закладки - 27 июля 2014 года); "Генералиссимус Суворов" (дата закладки 26 декабря 2014 года); "Император Александр III" (дата закладки - 18 декабря 2015 года).

23 декабря прошлого года на "Севмаше" был заложен стратегический крейсер "Князь Пожарский" - восьмая атомная субмарина, завершающая линейку атомоходов проекта "Борей" и пятая в линейке лодок проекта "Борей-А".

Ракета Р30 3М30 "Булава" (РСМ-56 - для использования в международных договорах, SS-NX-30 - по классификации НАТО) - новейшая российская трехступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для вооружения АПЛ проекта "Борей". Ракета способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков индивидуального наведения. "Булава" составит основу перспективной группировки СЯС России до 2040-2045 годов.

До 2020 года планируется построить для ВМФ семь подлодок проекта "Ясень", из них шесть - по модернизированному проекту 885М, начиная с "Казани", которая была заложена в июне 2009 года. Головной подводный крейсер серии "Северодвинск" (проект "Ясень") построен на "Севмаше" и передан ВМФ 17 июня 2014 года.

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М".

АПЛ проекта "Ясень" вооружены ракетными комплексами "Калибр" и (или) "Оникс". В средней части субмарины расположены 10 торпедных аппаратов, возможен приём мин вместо торпед.