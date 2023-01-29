Под крылом самолетов Туполева окажется весь мир
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Ту-160 в небе над Энгельсом.
Источник: http://russos.livejournal.com/
В ближайшее время начнется серийное производство стратегических бомбардировщиков нового облика
В ближайшее время должно начаться серийное производство стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 нового облика. Сейчас на предприятие завозят комплектующие. Как сообщило информагентство РИА Новости, уже идет постройка первого Ту-160М2.
Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании подчеркнул, что задача организации серийного производства этих самолетов находится у него на особом контроле с еженедельным докладом об этапах ее реализации. Параллельно идет ремонт и модернизация самолетов Ту-160 и Ту-22М3, идет подготовка к возобновлению производства глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М.
Ранее Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что в 2016 году стратегические ядерные силы пополнились четырьмя модернизированными самолетами: двумя Ту-160 и двумя Ту-95МС. В 2017 году, по словам главы военного ведомства, предстоит ввести в боевой состав пять модернизированных авиакомплексов стратегического назначения.
В минувшее воскресенье «Интерфакс» сообщил, что до конца года будут построены два Ту-214ПУ-СБУС (пункт управления со специальным бортовым узлом связи). Контракт на их постройку подписали в 2015 году. «Оба самолета находятся в производственной программе авиазавода на 2017 год, их строительство уже ведется. Самолеты будут переданы заказчику в конце этого – начале следующего года», – сказал собеседник агентства.
Ранее в рамках госзаказа был изготовлен ряд самолетов спецназначения: два Ту-214ПУ (пункт управления), два Ту-214ОН («Открытое небо») и два Ту-214СУС (самолетный узел связи). Второй Ту-214ОН будет передан Минобороны в ближайшее время. В прошлом году МО РФ получило пять самолетов-ретрансляторов Ту-214СР. Были изготовлены два самолета-разведчика Ту-214Р. Один из них успешно завершил госиспытания.
Возможно, в том числе и усиление ВВС имел в виду Сергей Шойгу, когда в декабре на коллегии военного ведомства доложил о выполнении поставленной президентом России задачи нейтрализовать угрозы, исходящие от системы ПРО США в Европе.
Владимир Гундаров
27.01.2017
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