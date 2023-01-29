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Под крылом самолетов Туполева окажется весь мир

30.01.2017 Независимое военное обозрение 93 0
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Ту-160
Ту-160 в небе над Энгельсом.
Источник: http://russos.livejournal.com/

В ближайшее время начнется серийное производство стратегических бомбардировщиков нового облика

В ближайшее время должно начаться серийное производство стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 нового облика. Сейчас на предприятие завозят комплектующие. Как сообщило информагентство РИА Новости, уже идет постройка первого Ту-160М2.


Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании подчеркнул, что задача организации серийного производства этих самолетов находится у него на особом контроле с еженедельным докладом об этапах ее реализации. Параллельно идет ремонт и модернизация самолетов Ту-160 и Ту-22М3, идет подготовка к возобновлению производства глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М.


Ранее Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что в 2016 году стратегические ядерные силы пополнились четырьмя модернизированными самолетами: двумя Ту-160 и двумя Ту-95МС. В 2017 году, по словам главы военного ведомства, предстоит ввести в боевой состав пять модернизированных авиакомплексов стратегического назначения.


В минувшее воскресенье «Интерфакс» сообщил, что до конца года будут построены два Ту-214ПУ-СБУС (пункт управления со специальным бортовым узлом связи). Контракт на их постройку подписали в 2015 году. «Оба самолета находятся в производственной программе авиазавода на 2017 год, их строительство уже ведется. Самолеты будут переданы заказчику в конце этого – начале следующего года», – сказал собеседник агентства.


Ранее в рамках госзаказа был изготовлен ряд самолетов спецназначения: два Ту-214ПУ (пункт управления), два Ту-214ОН («Открытое небо») и два Ту-214СУС (самолетный узел связи). Второй Ту-214ОН будет передан Минобороны в ближайшее время. В прошлом году МО РФ получило пять самолетов-ретрансляторов Ту-214СР. Были изготовлены два самолета-разведчика Ту-214Р. Один из них успешно завершил госиспытания.


Возможно, в том числе и усиление ВВС имел в виду Сергей Шойгу, когда в декабре на коллегии военного ведомства доложил о выполнении поставленной президентом России задачи нейтрализовать угрозы, исходящие от системы ПРО США в Европе.


Владимир Гундаров

27.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Независимое военное обозрение
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ту-160
Ту-214
Ту-22
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
Ядерный щит

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