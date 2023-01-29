Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Все четыре российских флота скоро получат новые "Бастионы"

30.01.2017 Интерфакс-АВН 71 0
0
Понравилась новость?
 +2
Комплекс «Бастион»
Береговой ракетный комплекс «Бастион»
Источник: Сергей Пивоваров / РИА Новости

(Московская область). 27 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Все четыре российских флота - Балтийский, Черноморский, Северный и Тихоокеанский в этом году будут усилены новыми береговыми ракетными комплексами "Бастион".

"Эти комплексы пойдут на все флота - и на Тихоокеанский, и на Северный, и на Балтийский, и на Черноморский", - сообщил гендиректор, генеральный конструктор "НПО Машиностроения" Александр Леонов журналистам в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, поставка "Бастионов" на все флота ВМФ России предусмотрена в 2017 году государственным оборонным заказом.

"По точному числу поставляемых военным в 2017 году по государственному оборонному заказу береговых ракетных комплексов "Бастион" надо обращаться в Минобороны", - сказал А.Леонов.

Ранее российские военные сообщали, что ежегодно флотам планируется поставлять по четыре комплекса "Бастион", в результате до 2021 года береговые ракетные части будут полностью переоснащены современным вооружением.

В ноябре прошлого года информированный источник сообщил "Интерфаксу", что ракетный комплекс "Бастион" развернут в Калининградской области.

15 ноября 2016 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что "Бастионы" развернуты в Сирии, они способны поражать как морские, так и наземные цели. В тот же день Минобороны РФ опубликовало на YouTube кадры, на которых ракетой "Оникс" берегового комплекса "Бастион" было нанесен удар по складу вооружения и военной техники боевиков в Сирии.

Подвижный береговой ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс" разработан и производится в НПО машиностроения (Реутов, Московская область, входит в корпорацию "Тактическое ракетной вооружение").

Комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет. Ракета имеет загоризонтную дальность стрельбы. В ней реализован принцип "выстрелил - забыл".

27.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
3M-55
Бастион
Компании
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 30.01 01:09
  • 7
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 30.01 01:01
  • 5
ОАК планирует производить 12 самолетов Ил-114 в год
  • 30.01 00:57
  • 1
Новейший МиГ-35 заинтересует ряд европейских стран, считают в ФСВТС
  • 30.01 00:51
  • 1
Портфель заказов РСК "МиГ" составляет около $4 млрд
  • 30.01 00:33
  • 4
Летчики положительно оценили МиГ-35 в ходе первого полета на испытаниях
  • 29.01 23:56
  • 23
В Москве подтвердили передачу Сербии шести истребителей МиГ-29 весной 2017 года
  • 29.01 23:49
  • 15
Газета раскрыла планы возвращения Пальмиры с помощью "Аллигаторов" и "Грачей"
  • 29.01 23:43
  • 1
ВКС РФ и ВВС Турции провели операцию против ИГ в районе Эль-Баба
  • 29.01 23:31
  • 37
У Ил-112 растут крылья
  • 29.01 23:06
  • 18
Китай шокирован "интенсивностью производства" F-35
  • 29.01 22:55
  • 6
На Украине испытали "ударный" беспилотник
  • 29.01 22:51
  • 101
Выборы в США 2016
  • 29.01 22:44
  • 3350
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.01 21:56
  • 4154
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.01 21:33
  • 243
«Армата» пробивает полтора метра брони
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  