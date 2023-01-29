Все четыре российских флота скоро получат новые "Бастионы"



Береговой ракетный комплекс «Бастион»

Источник: Сергей Пивоваров / РИА Новости Береговой ракетный комплекс «Бастион»Источник: Сергей Пивоваров / РИА Новости

(Московская область). 27 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Все четыре российских флота - Балтийский, Черноморский, Северный и Тихоокеанский в этом году будут усилены новыми береговыми ракетными комплексами "Бастион".

"Эти комплексы пойдут на все флота - и на Тихоокеанский, и на Северный, и на Балтийский, и на Черноморский", - сообщил гендиректор, генеральный конструктор "НПО Машиностроения" Александр Леонов журналистам в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, поставка "Бастионов" на все флота ВМФ России предусмотрена в 2017 году государственным оборонным заказом.

"По точному числу поставляемых военным в 2017 году по государственному оборонному заказу береговых ракетных комплексов "Бастион" надо обращаться в Минобороны", - сказал А.Леонов.

Ранее российские военные сообщали, что ежегодно флотам планируется поставлять по четыре комплекса "Бастион", в результате до 2021 года береговые ракетные части будут полностью переоснащены современным вооружением.

В ноябре прошлого года информированный источник сообщил "Интерфаксу", что ракетный комплекс "Бастион" развернут в Калининградской области.

15 ноября 2016 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что "Бастионы" развернуты в Сирии, они способны поражать как морские, так и наземные цели. В тот же день Минобороны РФ опубликовало на YouTube кадры, на которых ракетой "Оникс" берегового комплекса "Бастион" было нанесен удар по складу вооружения и военной техники боевиков в Сирии.

Подвижный береговой ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс" разработан и производится в НПО машиностроения (Реутов, Московская область, входит в корпорацию "Тактическое ракетной вооружение").

Комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет. Ракета имеет загоризонтную дальность стрельбы. В ней реализован принцип "выстрелил - забыл".