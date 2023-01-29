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Сербия бесплатно получит от Белоруссии МиГ-29 и ЗРК "Бук"

30.01.2017 РИА Новости 68 0
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Истребители МиГ-29
Истребители МиГ-29 ВВС Беларуси
Источник: Википедия

Сербия получит в подарок от Белоруссии восемь истребителей МиГ-29 и два дивизиона зенитно-ракетного комплекса "Бук", сообщил министр обороны страны Зоран Джорджевич.

Условием поставки, ожидаемой в 2018 году, является оплата ремонта и модернизации этой техники сербской стороной.

"С Белоруссией мы будем вести переговоры и о покупке известных систем С-300, речь идет о версиях С-300В и С-300П, которыми они располагают. Они станут темой наших переговоров, но будут ли поставлены на вооружение в армию Сербии, зависит от дальнейшего детального анализа и договоренностей", - сообщил Джорджевич в интервью белградской газете "Политика" по возвращении из Минска.

Также глава оборонного ведомства назвал "интересными для армии Сербии" белорусские грузовики и строительную технику и отметил, что большое пространство для сотрудничества между сторонами представляет собой ремонт и модернизация различных систем вооружений российского происхождения.

Детали взаимодействия Сербии и Белоруссии в этой сфере, по словам министра, будут обсуждаться с мая этого года, когда предполагается учредить совместный орган по сотрудничеству в области обороны. Аналогичные совместные структуры у Сербии есть с другими странами.

"Именно поэтому министр обороны в данный момент не мог сказать, сколько бы Сербии стоили ремонт и модернизация "Буков" и МиГов", - пишет "Политика".

Делегация правительства Сербии во главе с премьером Александром Вучичем находилась с визитом в Белоруссии 26-27 января. Одним из документов, подписанных сторонами в ходе визита, стало межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. В интервью сербскому телевидению из Минска Вучич, не вдаваясь в детали, сообщал, что ведется обсуждение "потенциальной покупки на самых выгодных условиях истребителей и средств ПВО".

Параллельно Сербия ожидает поставок и от России шести истребителей МиГ-29, комплексов "Бук", десятков единиц танков и другой бронетехники в рамках оказания военно-технической помощи. Соответствующие договоренности были достигнуты Москвой и Белградом в 2016 году.

Говоря о поставках самолетов из России, Джорджевич подтвердил обнародованную ранее информацию, что в Сербию они должны прибыть в марте-апреле текущего года.

"Все соглашения подписаны. Я ожидаю, что самолеты будут на авиаремонтном заводе "Мома Станойлович" в марте, самое позднее - в апреле. Российские эксперты у нас проведут их ремонт и модернизацию при поддержке наших специалистов", - сообщил Джорджевич.

Что касается передачи Сербии бронетехники, то, по словам Джорджевича, ремонт и модернизация здесь не потребуются, а сроки должна определить российская сторона.

28.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Продукция
МиГ-29
С-300
С-300В
С-300П

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