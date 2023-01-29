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Французские звездные датчики для "Экспресса-103" поставят в 2018 году

30.01.2017 РИА Новости 62 0
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«ИСС им. академика М.Ф. Решетнева»
Цех «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева»
Источник: Олег Яковлев/РБК

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Представители компании "ИСС имени Решетнева" и французской Sodern обсудили дату поставки звездных датчиков для спутника "Экспресс-103", производимого "ИСС", поставка запланирована на 2018 год, сообщили в пятницу в пресс-службе российского предприятия.

"На один из спутников - "Экспресс-80" - комплект приборов уже поставлен, на другой - "Экспресс-103" - поставка запланирована на 2018 год", - говорится в сообщении.

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" будут построены на базе унифицированной платформы "Экспресс-1000". Полезная нагрузка будет включать 38 (у "Экспресс-80") и 37 (у "Экспресс-103") основных транспондеров для работы в сантиметровом и дециметровом диапазонах.

Запуск спутников запланирован в 2019 году. Они предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных на территории России. Они будут размещены в орбитальных позициях 80 и 103 восточной долготы соответственно. Спутники будут изготовлены предприятием Информационные спутниковые системы (ИСС) имени академика М.Ф. Решетнева для госпредприятия "Космическая связь".

Звездный датчик - чувствительный элемент системы ориентации космических аппаратов. Оптический прибор определяет положение небесных ориентиров - звезд используя фотодетекторы. На основе полученной информации датчики с помощью собственных вычислительных средств определяют параметры ориентации аппарата в космическом пространстве.

29.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Франция
Компании
ИСС Решетнева
Проекты
ИТ

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