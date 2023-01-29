На грани риска в небе Леванта (Le Figaro, Франция)



Предположительно, совершающие перелет с территории России на авиабазу Хмеймим (Сирия) четыре новых истребителя Су-35С (красные бортовые номера с "50" по "53") ВКС России, лидируемые пассажирским самолетом Ту-154Б-2 (регистрационный номер RA-85586) ВКС России. 21.11.2016 (с)

Источник: galandec / forums.airforce.ru Предположительно, совершающие перелет с территории России на авиабазу Хмеймим (Сирия) четыре новых истребителя Су-35С (красные бортовые номера с "50" по "53") ВКС России, лидируемые пассажирским самолетом Ту-154Б-2 (регистрационный номер RA-85586) ВКС России. 21.11.2016 (с)Источник: galandec / forums.airforce.ru

Русские осмелели в небе Леванта и продолжают демонстрировать мощь своих ВВС в Сирии и Ираке. Российские самолеты частенько пересекаются с самолетами коалиции и являются объектом особого внимания Объединенного центра воздушных операций расположенного на базе Аль - Удейд в Катаре. Режим прекращения огня установленный с помощью Москвы не повлиял на повышенную активность российских самолетов. В переполненном воздушном пространстве, доходит до 75 самолетов в день. В небе над Раккой, например, американские и российские машины периодически пересекаются на коротком расстоянии. Хотя еще никаких серьезных аварий не произошло, пару раз ситуация была на грани.

Прошлой осенью во время планового полета над Сирией, самолет американских ВВС увидел летящий на него истребитель СУ-35, пилот которого не реагировал на неоднократно повторяющиеся предупреждения на частоте специально выделенной для подачи сигналов бедствия. Когда американский пилот начал выполнять маневр уклонения российский истребитель вплотную прошел перед летательным аппаратом, спровоцировав турбулентность и нарушение работы очень чувствительных электронных систем на борту самолета ВВС США. По данным Wall Street Journal, которая недавно писала об этом инциденте, самолеты находились всего в 200 метрах друг от друга. По оценкам американского командования российский летчик случайно оказался так близко к другому самолету.

Но иногда эти маневры совершались преднамеренно. Это было похоже на утверждение своей силы, сигнал противнику и "проверка на прочность". В сентябре прошлого года еще один Сухой приблизился приблизительно на 2 км к американскому F-135 во время весьма сложной операции - дозаправки в воздухе. Как обычно, российский пилот не отвечал на экстренные вызовы самолета ДРЛО совершающего разведывательный полет в этой зоне и не передал ни одного радиосигнала. У большинства пилотов коалиции - американцев, англичан и французов - есть свои смешные истории о том, как они молчаливо взаимодействуют с российскими самолетами. Один из пилотов вспоминает, как однажды был достаточно близко от российского самолета и видел, как русский поднял палец, перед тем как уйти вбок… По крайней мере один раз, как сообщает Wall Street Journal, российский пилот ответил на предупреждения женщины радиооператора отвечающего за контроль воздушного пространства: "Девушка вас очень красивый голос"…

Правила "трех"

В целом улаживание конфликтов в небе Леванта проходит мирно. Процедуры для предотвращения столкновений между воздушными судами двух стран прописаны на четырех страницах меморандума подписанного в 2015 году американцами и русскими. Они опираются на правило "трех": самолеты обеих стран должны в обязательном порядке соблюдать между собой дистанцию, составляющую 5 тысяч 500 метров по горизонтали и 3 тысячи метров по вертикали. А если они окажутся ближе, то не могут находиться в этом положении более трех минут…

У полковника США находящегося на базе Аль - Удейд в Катаре есть прямая линия связи с его российским коллегой в Сирии. Они часто общаются по телефону, иногда по несколько раз в день, чтобы уладить все воздушные конфликты. Правила просты и американцы сокрушаются по поводу того, что русские части ими пренебрегают или отказываются им следовать.

В последние недели в Пентагоне призывали к более активному взаимодействию между военными двух стран. Таким образом, предвидя, как подчеркивают многие, поворот, который собирается предпринять президент Трамп, сближаясь с Москвой. В то время как американцы и русские более-менее сосуществуют в небе над Ираком и Сирией, в частности благодаря опыту пилотов, военные источники особенно опасаются столкновения, которое остается возможным, и которое, в "тумане войны", может быть вполне воспринято как агрессия и перерасти в серьезный конфликт.

Алан Баруле (Alain Barluet)