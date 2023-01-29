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Трамп поручил Пентагону провести оценку системы ПРО и определить возможности ее усиления

30.01.2017 ИТАР-ТАСС 62 0
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Рубка с РЛС наземной базы ПРО
Рубка с РЛС информационно-разведывательного обеспечения наземной базы ПРО представляет собой подобие надстройки крейсера УРО типа Ticonderoga с системой AEGIS.
Источник: www.nationaldefense.ru

Также США проведут оценку своего ядерного потенциала на предмет соответствия современным угрозам

ВАШИНГТОН, 28 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты проведут оценку действующей системы противоракетной обороны (ПРО) с целью определить возможности для ее укрепления. Об этом говорится в президентском меморандуме, который президент США Дональд Трамп подписал в пятницу, 27 января.

"Министр (обороны) проведет анализ (системы) противоракетной обороны для выявления путей расширения ее возможностей", - отмечается в тексте документа, который распространил в пятницу Белый дом.

В нем также отмечается, что Соединенные Штаты проведут подробный анализ своего ядерного потенциала на предмет его соответствия современным угрозам. "Министр обороны должен инициировать переоценку ядерного потенциала, чтобы определить, насколько средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов являются современными, надежными, гибкими... , а также что они должным образом способны противостоять угрозам XXI века и вселять уверенность в союзников", - говорится в меморандуме.

28.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит

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