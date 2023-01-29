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В США пересмотрят программы выпуска истребителей F-35 и президентского самолета

30.01.2017 ИТАР-ТАСС 65 0
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Истребители F-35
Три многофункциональных американских истребителя пятого поколения F-35
Источник: Reuters

Ранее Трамп уже обращался к корпорации Lockheed Martin с требованием снизить стоимость истребителей F-35

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис распорядился осуществить пересмотр программы выпуска многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 корпорации Lockheed Martin, чтобы добиться снижения ее стоимости. Об этом сообщает агентство Reuters. 

Отмечается, что стоимость программы увеличилась до $379 млрд и в прошлом году принесла корпорации 20% от ее суммарной прибыли.

По информации агентства, пересмотр также поможет определить, могут ли истребители F/A-18E/F Super Hornet корпорации Boeing после некоторых усовершенствований стать более эффективной и дешевой альтернативой F-35.

Подобная мера коснется и президентского самолета Air Force One, затраты на строительство которого президент США Дональд Трамп счел слишком высокими.

Ранее Трамп уже обращался к Lockheed Martin с требованием снизить стоимость истребителей F-35.

28.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-18
F-35
Super Hornet
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд

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