В США пересмотрят программы выпуска истребителей F-35 и президентского самолета



Три многофункциональных американских истребителя пятого поколения F-35

Источник: Reuters Три многофункциональных американских истребителя пятого поколения F-35Источник: Reuters

Ранее Трамп уже обращался к корпорации Lockheed Martin с требованием снизить стоимость истребителей F-35

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис распорядился осуществить пересмотр программы выпуска многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 корпорации Lockheed Martin, чтобы добиться снижения ее стоимости. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что стоимость программы увеличилась до $379 млрд и в прошлом году принесла корпорации 20% от ее суммарной прибыли.

По информации агентства, пересмотр также поможет определить, могут ли истребители F/A-18E/F Super Hornet корпорации Boeing после некоторых усовершенствований стать более эффективной и дешевой альтернативой F-35.

Подобная мера коснется и президентского самолета Air Force One, затраты на строительство которого президент США Дональд Трамп счел слишком высокими.

Ранее Трамп уже обращался к Lockheed Martin с требованием снизить стоимость истребителей F-35.