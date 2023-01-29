В США пересмотрят программы выпуска истребителей F-35 и президентского самолета
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Три многофункциональных американских истребителя пятого поколения F-35
Источник: Reuters
Ранее Трамп уже обращался к корпорации Lockheed Martin с требованием снизить стоимость истребителей F-35
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис распорядился осуществить пересмотр программы выпуска многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 корпорации Lockheed Martin, чтобы добиться снижения ее стоимости. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что стоимость программы увеличилась до $379 млрд и в прошлом году принесла корпорации 20% от ее суммарной прибыли.
По информации агентства, пересмотр также поможет определить, могут ли истребители F/A-18E/F Super Hornet корпорации Boeing после некоторых усовершенствований стать более эффективной и дешевой альтернативой F-35.
Подобная мера коснется и президентского самолета Air Force One, затраты на строительство которого президент США Дональд Трамп счел слишком высокими.
Ранее Трамп уже обращался к Lockheed Martin с требованием снизить стоимость истребителей F-35.
28.01.2017
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