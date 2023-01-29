В Минобороны подтвердили разработку истребителя шестого поколения



Истребитель шестого поколения ведет лазерный обстрел целей.

Источник: Northrop Grumman Истребитель шестого поколения ведет лазерный обстрел целей.Источник: Northrop Grumman

"Ведутся работы. Уступать нельзя никому и нигде. Есть наметки не только по истребителям пятого поколения, но и шестого", — сказал Бондарев.

По его словам, "Россия никогда не отстанет в этом вопросе".

Ранее, в сентябре прошлого года, директор дирекции программ военной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Владимир Михайлов сообщил, что истребитель шестого поколения может получить лучевое оружие. "Очевидно, потребуется и создание нового двигателя, обеспечивающего существенное увеличение тяги, сокращение расхода топлива и в перспективе выход на достижение гиперзвуковых скоростей. Еще одной его важной чертой должна стать реализация концепции опционно-пилотируемого самолета или его изготовление как в пилотируемом, так и в беспилотном вариантах", — сказал Михайлов, которого цитирует корпоративный журнал ОАК "Горизонты".