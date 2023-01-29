"Уралвагонзавод" издал книгу "Приключения маленького танка" для дошколят



Танк Т-90С на параде в Дели

Источник: B Mathur / Reuters Танк Т-90С на параде в ДелиИсточник: B Mathur / Reuters

Дети смогут изучить характеристики "Арматы" и узнать о "приключениях" Т-90 в индийской пустыне

Москва. 28 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Книги для детей и подростков о потенциале российской танкостроительной отрасли, экспортном потенциале российского оружия издаёт корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, Нижний Тагил).

"Приключения маленького танка" и "Танки Уралвагонзавода" вышли в свет вслед за книгой "Легенды Уралвагонзавода", которая в сентябре 2016-го появилась во всех библиотеках школ Дзержинского района Нижнего Тагила", - сказано в сообщении пресс-службы УВЗ, поступившем в "Интерфакс-АВН".

Автором "Приключений маленького танка", как и первого издания "Легенды Уралвагонзавода", стала известная детская писательница Светлана Лаврова, "которая смогла в доступной и увлекательной форме рассказать дошколятам о грозных боевых машинах".

Открывая книгу, дети и родители попадают в Бронетанковый музей "Уралвагонзавода" вместе с мальчиком Данилом и его маленьким игрушечным танком.

"Танчик случайно остается на ночь в ангаре и знакомится с легендарными "дедушками" Т-34-76 и Т-34-85, а также с более современными машинами Т-54, Т-72, БРЭМом и Т-90. Танки рассказывают о себе, своей истории и приключениях. Огромный Т-90 поведал малышу о своих путешествиях по Индии, как он побывал в жаркой пустыне Тар и непроходимых джунглях", - говорится в пресс-релизе.

В книге есть интерактивные страницы с ребусами, раскрасками и лабиринтами, где маленькие читатели смогут почувствовать себя частью этих приключений.

Для детей среднего школьного возраста создана книга "Танки Уралвагонзавода". Её автор - инженер-конструктор Уральского КБ транспортного машиностроения Дмитрий Колмаков. "Книга знакомит подростков с удивительным миром танков, созданных в Нижнем Тагиле. Речь идет о машинах, которые в разное время сошли с конвейера машиностроительного гиганта и оказали влияние на мировое танкостроение - от Т-34-85 до бронетехники последнего поколения на платформе "Армата"", - информирует УВЗ.

Отмечается, описание каждой боевой машины сопровождается материалами и иллюстрациями из архива УВЗ, интересными фактами, техническими характеристиками каждого изделия. На страницах книги рассказано о внутреннем устройстве боевых машин, численности экипажа, броневой и дополнительной защите, вооружении и боекомплекте.

"На "Уралвагонзаводе" считают, что данный проект не только познакомит детей разного возраста с историей уникального российского машиностроительного предприятия и его разработками, но и позволит привить чувство патриотизма и гордости за страну, зародить интерес к инженерной деятельности", - сообщает пресс-служба.

В корпорации отмечают, что самая первая книга для детей и о детях "Уралвагонзавода" - "Кем быть?" - вышла в свет в 1948 году. "Её автор известный советский писатель Евгений Пермяк рассказал о подростках, работавших на предприятии в годы Великой Отечественной войны", - говорится в пресс-релизе.