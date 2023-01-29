Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером

30.01.2017 РИА Новости 70 0
0
Понравилась новость?
 0
DDG 1000 Zumwalt
Новый американский эскадренный миноносец DDG 1000 Zumwalt покидает верфь Bath Iron Works корпорации General Dynamics в Бате (штат Мэн), начав переход к месту постоянного базирования в Сан-Диего. 07.09.2016
Источник: Bath Iron Works

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В связи с ухудшившимися отношениями между Россией и США вопрос противостояния крупных надводных кораблей двух стран вновь стал актуальным, считает обозреватель издания The National Interest Кайл Мизоками.

Самый современный корабль американского флота - новейший эсминец Zumwalt. Он создан с применением стелс-технологий, цель которых - сделать судно незаметным для радаров противника. Российский флот в гипотетическом морском бою, по мысли автора, будет представлять корабль типа "Киров" проекта 1144 - последним из таких кораблей, состоящих на вооружении российского флота, является тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".


Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"
Источник: Лев Федосеев/ТАСС

Zumwalt, головной корабль из трех этого типа, имеет водоизмещение около 14 тысяч тонн и может развивать скорость в 30 узлов. Его огромные размеры - следствие концепции, согласно которой корабль должен быть невидимым для радаров благодаря особой форме корпуса, отмечает автор. Корабль вооружен двумя орудиями калибра 155 миллиметров и способен нести крылатые ракеты "Томагавк", противолодочные ASROC и зенитные ESSM.

Вооружение российского корабля, несмотря на его солидный возраст, приближающийся к 30 годам, автор считает вполне эффективным, особо отмечая великолепную систему ПВО крейсера. "Петр Великий" - крупнейший современный неавианосный ударный боевой корабль, его водоизмещение достигает 24 тысяч тонн, а ядерная силовая установка позволяет развивать скорость до 32 узлов. На вооружении корабля, главная задача которого - уничтожение крупных надводных кораблей противника, - крылатые ракеты П-700 "Гранит", зенитные ракетные комплексы С-300Ф "Форт", "Кинжал" и "Кортик".

Если предположить, что корабли окажутся один на один в открытом море на максимальной дистанции поражения противокорабельного оружия - порядка 500 км для ракет "Гранит", - то в ситуации, когда точное местоположение противника неизвестно, американский корабль будет иметь преимущество над превосходно вооруженным российским оппонентом, пишет автор. Возможности российского корабля обнаружить противника и навести на него ракеты зависят от работы радиолокационной системы, а огромный Zumwalt на экранах радаров отображается так же, как небольшое рыболовное судно.

С другой стороны, отмечает автор, это преимущество мало что дает американцу, так как у него на вооружении нет противокорабельных ракет "Гарпун" и, чтобы поразить противника, придется подойти как минимум на 130 километров - максимальная дальность стрельбы его 155-миллиметровых орудий. Но даже с этой дистанции попасть по маневрирующему противнику медленно летящим, хотя и корректируемым снарядом практически невозможно.

Российский корабль способен ответить пуском "Гранитов" в сторону американца, но ГСН ракет также нелегко будет засечь слабое отражение радиоволн от Zumwalt. Кроме того, американский эсминец обладает сильным противоракетным вооружением и, вероятно, сможет сбить большую часть "Гранитов", считает Мизоками.

Таким образом, ни новейший американский суперэсминец, ни построенный почти 30 лет назад российский крейсер не обладают решающим преимуществом в гипотетическом морском бою, заключает автор.

27.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Гранит
Кинжал
Кортик
С-300
С-300Ф
Компании
Zumwalt
Проекты
1144 Орлан
Ядерный щит

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 30.01 01:09
  • 7
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 30.01 01:01
  • 5
ОАК планирует производить 12 самолетов Ил-114 в год
  • 30.01 00:57
  • 1
Новейший МиГ-35 заинтересует ряд европейских стран, считают в ФСВТС
  • 30.01 00:51
  • 1
Портфель заказов РСК "МиГ" составляет около $4 млрд
  • 30.01 00:33
  • 4
Летчики положительно оценили МиГ-35 в ходе первого полета на испытаниях
  • 29.01 23:56
  • 23
В Москве подтвердили передачу Сербии шести истребителей МиГ-29 весной 2017 года
  • 29.01 23:49
  • 15
Газета раскрыла планы возвращения Пальмиры с помощью "Аллигаторов" и "Грачей"
  • 29.01 23:43
  • 1
ВКС РФ и ВВС Турции провели операцию против ИГ в районе Эль-Баба
  • 29.01 23:31
  • 37
У Ил-112 растут крылья
  • 29.01 23:06
  • 18
Китай шокирован "интенсивностью производства" F-35
  • 29.01 22:55
  • 6
На Украине испытали "ударный" беспилотник
  • 29.01 22:51
  • 101
Выборы в США 2016
  • 29.01 22:44
  • 3350
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.01 21:56
  • 4154
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.01 21:33
  • 243
«Армата» пробивает полтора метра брони
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  