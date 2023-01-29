NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером



Новый американский эскадренный миноносец DDG 1000 Zumwalt покидает верфь Bath Iron Works корпорации General Dynamics в Бате (штат Мэн), начав переход к месту постоянного базирования в Сан-Диего. 07.09.2016

Источник: Bath Iron Works Новый американский эскадренный миноносец DDG 1000 Zumwalt покидает верфь Bath Iron Works корпорации General Dynamics в Бате (штат Мэн), начав переход к месту постоянного базирования в Сан-Диего. 07.09.2016Источник: Bath Iron Works

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В связи с ухудшившимися отношениями между Россией и США вопрос противостояния крупных надводных кораблей двух стран вновь стал актуальным, считает обозреватель издания The National Interest Кайл Мизоками.

Самый современный корабль американского флота - новейший эсминец Zumwalt. Он создан с применением стелс-технологий, цель которых - сделать судно незаметным для радаров противника. Российский флот в гипотетическом морском бою, по мысли автора, будет представлять корабль типа "Киров" проекта 1144 - последним из таких кораблей, состоящих на вооружении российского флота, является тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" Источник: Лев Федосеев/ТАСС

Zumwalt, головной корабль из трех этого типа, имеет водоизмещение около 14 тысяч тонн и может развивать скорость в 30 узлов. Его огромные размеры - следствие концепции, согласно которой корабль должен быть невидимым для радаров благодаря особой форме корпуса, отмечает автор. Корабль вооружен двумя орудиями калибра 155 миллиметров и способен нести крылатые ракеты "Томагавк", противолодочные ASROC и зенитные ESSM.

Вооружение российского корабля, несмотря на его солидный возраст, приближающийся к 30 годам, автор считает вполне эффективным, особо отмечая великолепную систему ПВО крейсера. "Петр Великий" - крупнейший современный неавианосный ударный боевой корабль, его водоизмещение достигает 24 тысяч тонн, а ядерная силовая установка позволяет развивать скорость до 32 узлов. На вооружении корабля, главная задача которого - уничтожение крупных надводных кораблей противника, - крылатые ракеты П-700 "Гранит", зенитные ракетные комплексы С-300Ф "Форт", "Кинжал" и "Кортик".

Если предположить, что корабли окажутся один на один в открытом море на максимальной дистанции поражения противокорабельного оружия - порядка 500 км для ракет "Гранит", - то в ситуации, когда точное местоположение противника неизвестно, американский корабль будет иметь преимущество над превосходно вооруженным российским оппонентом, пишет автор. Возможности российского корабля обнаружить противника и навести на него ракеты зависят от работы радиолокационной системы, а огромный Zumwalt на экранах радаров отображается так же, как небольшое рыболовное судно.

С другой стороны, отмечает автор, это преимущество мало что дает американцу, так как у него на вооружении нет противокорабельных ракет "Гарпун" и, чтобы поразить противника, придется подойти как минимум на 130 километров - максимальная дальность стрельбы его 155-миллиметровых орудий. Но даже с этой дистанции попасть по маневрирующему противнику медленно летящим, хотя и корректируемым снарядом практически невозможно.

Российский корабль способен ответить пуском "Гранитов" в сторону американца, но ГСН ракет также нелегко будет засечь слабое отражение радиоволн от Zumwalt. Кроме того, американский эсминец обладает сильным противоракетным вооружением и, вероятно, сможет сбить большую часть "Гранитов", считает Мизоками.

Таким образом, ни новейший американский суперэсминец, ни построенный почти 30 лет назад российский крейсер не обладают решающим преимуществом в гипотетическом морском бою, заключает автор.