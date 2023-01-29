Белый дом: Трамп в разговоре с Олландом подтвердил приверженность США НАТО
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Дональд Трамп
Источник: © AP Photo/Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу поговорил по телефону с президентом Франции Франсуа Олландом, стороны обсудили двустороннее сотрудничество, борьбу с терроризмом и взаимодействие в рамках НАТО, сообщает пресс-служба Белого дома.
В ходе разговора американский лидер выразил "свое стремление к укреплению американо-французского сотрудничества по целому ряду вопросов, особенно по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности".
"Лидеры обсудили наше военное и оборонное сотрудничество на двусторонней основе и в рамках НАТО. Президент Трамп подтвердил приверженность США (обязательствам перед) НАТО и отметил важность того, чтобы все союзники разделяли бремя расходов на оборону НАТО", - говорится в сообщении.
Президенты также отметили совместные усилия по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран) в Ираке и Сирии. Трамп кроме того выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате терактов во Франции в последние два года.
29.01.2017
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