Рогозин: России нужен единый холдинг по производству космических двигателей
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Дмитрий Рогозин
Источник: ИТАР-ТАСС/Алексей Никольский
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Единый холдинг, включающий в себя все предприятия, производящие двигатели для космических кораблей, необходимо создать в РФ, написал в субботу в своём микроблоге в Twitter вице-премьер Дмитрий Рогозин.
На сегодняшний день единственной структурой, интегрирующей российские двигателестроительные предприятия, является Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех"). Однако в неё включены заводы, преимущественно делающие силовые установки для самолетов, кораблей и наземной техники.
"Коллегия ВПК (военно-промышленной комиссии - ред) настаивает на скорейшем создании единого двигателестроительного холдинга для реализации единой технической политики", - написал Рогозин.
Коллегия #ВПК настаивает на скорейшем создании единого двигателестроительного холдинга @roscosmos для реализации единой технической политики
- Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 28 января 2017 г.
28.01.2017
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