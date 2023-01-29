Рогозин: России нужен единый холдинг по производству космических двигателей



Дмитрий Рогозин

Источник: ИТАР-ТАСС/Алексей Никольский Дмитрий РогозинИсточник: ИТАР-ТАСС/Алексей Никольский

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Единый холдинг, включающий в себя все предприятия, производящие двигатели для космических кораблей, необходимо создать в РФ, написал в субботу в своём микроблоге в Twitter вице-премьер Дмитрий Рогозин.

На сегодняшний день единственной структурой, интегрирующей российские двигателестроительные предприятия, является Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех"). Однако в неё включены заводы, преимущественно делающие силовые установки для самолетов, кораблей и наземной техники.

"Коллегия ВПК (военно-промышленной комиссии - ред) настаивает на скорейшем создании единого двигателестроительного холдинга для реализации единой технической политики", - написал Рогозин.

Коллегия #ВПК настаивает на скорейшем создании единого двигателестроительного холдинга @roscosmos для реализации единой технической политики

- Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 28 января 2017 г.