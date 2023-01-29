Рогозин не видит связи между аварией "Прогресса" и ситуацией на ВМЗ
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ТГК «Прогресс МС-04»
Источник: ultrafreedom.ru
ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время осмотра самолета Ил-112 на заводе ВАСО заявил об отсутствии связи между аварией на грузовом корабле "Прогресс" в декабре и нарушениями, которые были обнаружены на "Воронежском мехзаводе".
"Этой связи нет, потому что те двигатели, которые используются в третьей ступени (ракеты-носителя) "Протон" и третьей ступени (ракеты-носителя, выводящей в космос "Прогрессы") "Союз", они производятся в Воронеже. Но это разные двигатели, и проверка показала, что нарушения технологий, подмена, по сути дела, я считаю, преступная подмена документации, которой пытались ввести в заблуждение Центр Хруничева… Но эти вещи не связаны, поэтому фактически удалось предотвратить развитие аварийной ситуации на "Протонах" благодаря этой работе", - сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Космический грузовик "Прогресс МС-04" потерпел аварию вечером 1 декабря над безлюдной гористой местностью в Туве. Данные телеметрии подтверждают, что космический грузовик отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", однако пока эксперты не установили, почему он затем вышел из штатного режима полета и через некоторое время разрушился.
28.01.2017
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