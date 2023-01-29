Арктическая бригада пересаживается на оленей (The Independent Barents Observer, Норвегия)



Разведчики отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота осваивают транспорт коренных народов Севера - оленьи и собачьи упряжки

Источник: Лев Федосеев/ТАСС Разведчики отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота осваивают транспорт коренных народов Севера - оленьи и собачьи упряжкиИсточник: Лев Федосеев/ТАСС

Военнослужащие элитного подразделения Северного флота учатся у местных саамских оленеводов.

Демонстрируя выучку, военнослужащие российской арктической бригады перемещаются по снегу в нартах, запряжённых оленями и собаками, а по полигону разносится эхо от выстрелов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе занятий, которые проходили в оленеводческом хозяйстве в районе поселка Ловозеро (Мурманская область), арктические мотострелки с помощью местных оленеводов и каюров учились управлять традиционными видами транспорта коренных народов Севера - оленьими и собачьими упряжками. На состоявшихся недавно учениях военные также демонстрировали навыки управления собачьими упряжками и снегоходами.

В годы Великой Отечественной войны в Кольском Заполярье оленей использовали для эвакуации раненых, транспортировки военных грузов, а также при заброске разведчиков во вражеский тыл и даже для вывоза подбитых самолётов и их экипажей, отмечается в сообщении.

Российская арктическая бригада была официально образована в начале 2015 года на базе 80-й отдельной мотострелковой бригады (Алакуртти) и 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга), располагающихся у границы с Финляндией и Норвегией. Бригада входит в состав Северного флота.

С момента образования арктическая бригада получила ряд новых моделей транспортных средств для зимних условий, в числе которых снегоходы и вездеходы-амфибии.

В распоряжении бригады имеются мощные вездеходы "Витязь" (ДТ-10МП) - гусеничные машины массой 27 т и мощностью 800 л. с., которые могут перемещаться как по суше, так и по мелководью.

Из более лёгких машин в бригаде имеются вездеходы "Руслан" (ТТМ-4902ПС-10) мощностью 300 л. с., которые могут перевозить до 22 человек и использоваться для ночлега 9 человек.

В арктической бригаде применяются и снегоходы. В 2015 году было закуплено около 30 машин модели А1, в 2016 прибыло ещё несколько.

A1 представляет собой милитаризированный вариант модели "Тайга Патруль 551 СВТ". В отличие от гражданского прототипа, А-1 оснащен креплениями для установки двух пар лыж, гранатомёта, автомата АК-74, винтовки СВД.

Атле Столесен (Atle Staalesen)