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Пуски "Протонов" остановили на 3,5 месяца

30.01.2017 ИТАР-ТАСС 59 0
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РН "Протон-М"
РН "Протон-М"
Источник: www.aex.ru

По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, три ракеты "Протон" также разберут для замены двигателей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пуски ракет-носителей "Протон-М" будут возобновлены через 3,5 месяца, написал в своем Twitter вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин.

"Пуски "Протона-М" будут возобновлены через 3,5 мес", - отметил он.

Еще три ракеты "Протон-М", по словам вице-премьера, разберут для замены двигателей.

Вице-премьер также заявил, что  коллегия Военно-промышленной комиссии настаивает на скорейшем формировании холдинга ракетного двигателестроения.


Проблемы с двигателями

Ранее Роскосмос отозвал для проверок все двигатели, стоящие на вторых и третьих ступенях ракет-носителей "Протон", производящихся на Воронежском механическом заводе (ВМЗ). По данным Роскосомса, на заводе при производстве двигателей использовали более дорогой и не отвечающий техническим требованиям припой.

Помимо этого Роскосмос поручил заменить двигатели на третьих ступенях ракет "Союз-У" и "Союз-ФГ", предназначенных для пусков к Международной космической станции. Двигатели также производятся в Воронеже. Причиной замены двигателей стала авария ракеты-носителя "Союз-У" 1 декабря 2016 года, в результате которой был потерян грузовой корабль "Прогресс МС-04".

20 января, после визита на предприятие руководства Роскосмоса, генеральный директор ВМЗ Иван Коптев подал в отставку по собственному желанию в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции.

Временно исполняющим обязанности генерального директора ВМЗ назначен Алексей Уваров, занимавший ранее должность заместителя директора предприятия по производству. 

 

29.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Продукция
Протон-(К)М
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