Boeing выиграла контракт на поставку Пентагону самолетов-заправщиков на сумму $2,1 млрд
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество, Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Источник: © AP Photo/Reed Saxon
Работы по контракту должны быть выполнены к августу 2019 года
ВАШИНГТОН, 28 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Американская корпорация Boeing поставит Министерству обороны США 15 самолетов-заправщиков KC-46. Соответствующая информация изложена в полученном ТАСС отчете Пентагона о контрактах, заключенных ведомством с рядом производителей.
Как отмечается в документе, общая сумма сделки составит $2,1 млрд. Речь идет о поставке самих воздушных судов, а также двух запасных двигателей и нескольких комплектов запчастей.
В соответствии с распространенными оборонным ведомством данными, работы по контракту должны быть выполнены к августу 2019 года.
Военный самолет-заправщик КС-46 разработан корпорацией Boeing на базе авиалайнера Boeing-767 и был выбран американскими ВВС в качестве замены КС-135 Stratotanker.
28.01.2017
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