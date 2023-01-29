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Boeing выиграла контракт на поставку Пентагону самолетов-заправщиков на сумму $2,1 млрд

30.01.2017 ИТАР-ТАСС 66 0
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Источник: © AP Photo/Reed Saxon

Работы по контракту должны быть выполнены к августу 2019 года

ВАШИНГТОН, 28 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Американская корпорация Boeing поставит Министерству обороны США 15 самолетов-заправщиков KC-46. Соответствующая информация изложена в полученном ТАСС отчете Пентагона о контрактах, заключенных ведомством с рядом производителей.

Как отмечается в документе, общая сумма сделки составит $2,1 млрд. Речь идет о поставке самих воздушных судов, а также двух запасных двигателей и нескольких комплектов запчастей.

В соответствии с распространенными оборонным ведомством данными, работы по контракту должны быть выполнены к августу 2019 года.

Военный самолет-заправщик КС-46 разработан корпорацией Boeing на базе авиалайнера Boeing-767 и был выбран американскими ВВС в качестве замены КС-135 Stratotanker.

28.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
КС-46
Компании
Boeing

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