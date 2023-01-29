МиГ-35 начал испытательные полеты
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МиГ-35 на "МАКС-2011"
Источник: МиГ-35
Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с Российской самолетостроительной корпорацией МиГ (РСК-МиГ) в Кремле 26 января, чтобы отметить начало испытательных полетов истребителя "Микоян МиГ-35" (по классификации НАТО - Fulcrum F-4). МиГ-35 представляет собой значительное развитие МиГ-29. Конструкция включает новые разработки, в том числе, трехмерный отклоняемый вектор тяги и электронный сканирующий радар.
"Прежде всего, хочу всех вас поздравить с важным событием - началом лётных испытаний нашего нового лёгкого истребителя "МиГ-35", - сказал Путин, согласно информации пресс-службы Кремля. - Очень рассчитываю на то, что наша армия будет значительно усилена этой машиной - наши Военно-воздушные силы, Военно-космические силы. Но этот самолёт имеет и хороший экспортный потенциал, имею в виду, что более чем в 30 странах активно эксплуатируется другая машина - "МиГ-29".
Летчик-испытатель Михаил Беляев, один из тех, кто поднимал в воздух новый самолет, дал МиГ-35 восторженное описание, что неудивительно.
"В рамках выполнения программы испытаний на самолёте "МиГ-35УБ" (двухместный вариант) экипажем Российской самолётостроительной корпорации "МиГ" - лётчиками-испытателями Беляевым Михаилом и Горбуновым Станиславом - выполнен полёт с целью демонстрации характеристик устойчивости, управляемости и манёвренности, - сказал Беляев. - При выполнении полёта цели и результаты достигнуты полностью. Все бортовые системы работали штатно. Силовая установка, комплексная система управления самолётом работали штатно. Качественная оценка экипажем - положительная. Количественная оценка будет получена по результатам обработки и анализа материалов, полученных по записям контрольно-записывающей аппаратуры".
Руководитель Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь превозносил в докладе характеристики новой модификации МиГ-29. Хотя внешне МиГ-35 похож на своего предшественника, у него иная внутренняя конструкция.
"Высокие показатели, которые имеет самолёт, достигнуты благодаря использованию впервые установленного бортового комплекса обороны, новой оптико-локационной станции, - сказал он. - Снижена в разы радиолокационная заметность, мы увеличили с шести до восьми количество точек подвески, что позволяет использовать и текущие, и перспективные образцы авиационных средств поражения, включая лазерное оружие. Самолёт имеет увеличенную дальность, больше чем на 50%, за счёт большей ёмкости внутренних баков и функции дозаправки в воздухе, которая в том числе может осуществляться в режиме танкера с самолётов этого же семейства. Все системы самолёта "МиГ-35" - российской разработки и производства, включая вновь используемые системы: инерциальной системы и нашлемной системы целеуказания".
Что более важно, самолет оснащен первой российской бортовой радиолокационной станцией "Жук-МА", предназначенной для установки на истребители. Радар способен отслеживать цели размером с истребитель на расстоянии до 130 километров. "Он готов и способен сопровождать сразу от 10 до 30 целей, работает не только по поверхности земли, но и по морю. Это действительно интересная, уникальная машина, можно сказать - "4++", приближается к пятому поколению", - сказал Путин.
РСК-МиГ, входящая в Объединенную авиастроительную корпорацию вместе со своим старинным конкурентом, конструкторским бюро Сухого, рассчитывает хотя бы отчасти восстановить былую славу конструкторского бюро Микояна с помощью новой модификации МиГ-29.
"Мы сумели создать многоспектральную систему, которая была интегрирована в оружие, доустановлена на борт самолёта "МиГ-35", и наряду с другими системами мы создали комплекс, который относится к поколению "4++", - сказал главный конструктор и вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков. - Надеемся на то, что Министерство обороны после проведения испытаний будет закупать эту машину и иностранные заказчики тоже придут к нам заключать контракты".
Только время покажет, окажется ли успешным проект самолета МиГ-35. В то же время для РСК-МиГ этот истребитель может оказаться последним шансом на возвращение утраченной доли международного рынка боевых самолетов.
Дэйв Маджундар - редактор The National Interest по оборонной тематике.
29.01.2017
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