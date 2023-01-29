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МиГ-21 пока в десятке

30.01.2017 Военный паритет 64 0
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Истребитель МиГ-21бис
Прошедший ремонт на ГП "Одесавиаремсервис" для ВВС Хорватии истребитель МиГ-21бис (бортовой номер "134") на послеремонтных испытаниях. Одесса, 10.04.2014
Источник: David Cherkasov / spotters.net.ua

Несмотря на то, что производство истребителей МиГ-21 прекращено, они до сих пор занимают важное место в военной авиации некоторых стран мира, сообщает китайский источник.

По статистическим данным сборника World Air Force (издание Flight International) от 2016 года, в мире до сих пор состоят на вооружении 418 истребителей этого типа, что составляет 3% мирового парка легких боевых самолетов. Последняя партия МиГ-21 была выпущена в Индии в 1987 году, производство этих самолетов завершилось в Китае совсем недавно (точной даты нет). Таки образом, МиГ-21 пока находится в списке 10 самых распространенных истребителей в мире (на фото - F-7PG ВВС Пакистана).

27.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Продукция
МиГ-21

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