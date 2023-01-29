Истребители F-35 впервые приняли участие в учениях Red Flag



Истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II Joint Strike Fighter

Источник: amilitaryaircraft.blogspot.ru Истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II Joint Strike FighterИсточник: amilitaryaircraft.blogspot.ru

В сети появилась видеозапись участия перспективных малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 в американских учениях Red Flag. Ролик опубликован на YouTube-канале Military Zone.

Учения серии Red Flag проводятся США при участии иностранных государств ежегодно с 1975 года на авиабазах Неллис в Неваде и Эйелсон на Аляске. Учения проходят несколько раз в год и длятся в среднем около двух недель.

F-35 Lightning II — семейство перспективных малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой которого с 2001 года занимается корпорация Lockheed Martin. Истребитель должен выпускаться в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для морской пехоты) и C (палубный для морской авиации). Первая эскадрилья F-35B авиации КМП достигла боевой готовности в августе 2015 года, F-35A ВВС США — в августе 2016-го.