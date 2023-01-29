В очереди за льготами на Ил-96



Пассажирский самолет Ил-96-300 (регистрационный номер RA-96023, предположительный заводской номер 74393203023) в специальной комплектации "Салон", построенный для Специального летного отряда (СЛО) "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации на ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество". Воронеж, 03.12.2016

Источник: Владимир Сырых / russianplanes.net Пассажирский самолет Ил-96-300 (регистрационный номер RA-96023, предположительный заводской номер 74393203023) в специальной комплектации "Салон", построенный для Специального летного отряда (СЛО) "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации на ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество". Воронеж, 03.12.2016Источник: Владимир Сырых / russianplanes.net

Перейдут ли российские авиакомпании на отечественную авиатехнику

В понедельник, 23 января, произошло рутинное бюрократическое событие: президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с заместителем председателя правительства Дмитрием Рогозиным вопросы организации работы Авиационной коллегии, создание которой было анонсировано в конце прошлого года.

Само по себе создание новой надстройки для "улучшения координации действий федеральных и региональных органов исполнительной власти, организаций авиационной промышленности и воздушного транспорта в области разработки, производства, эксплуатации и продвижения на рынках отечественной гражданской авиационной техники" представляет интерес только для чиновников, которые в этой коллегии будут трудиться на благо авиационной промышленности. Однако на встрече прозвучало несколько громких заявлений, которые заинтересовали специалистов гражданской авиации.

В частности, Дмитрий Рогозин сообщил о подготовке плана "синхронизации производства новых самолетов: МС-21, Ил-114, ближнемагистральный пассажирский самолет на 64 пассажироместа и Ил-96-400, удлиненный дальнемагистральный самолет, — с планами вывода из эксплуатации старой техники и вывода из эксплуатации иностранной авиационной техники".

Были конкретизированы и методы синхронизации: "для тех компаний, которые будут закупать российскую авиационную технику, мы предоставим необходимые льготы, включая и правильный, выгодный маршрут, а также специальные льготы экономического характера, в том числе связанные с лизингом авиационной техники. Для того чтобы защитить внутренний рынок (мы видим эти маршруты: полеты на Дальний Восток, а также туристические маршруты в те страны, которые наиболее приемлемы для россиян), эти маршруты будут даваться только тем компаниям, которые будут выставлять на эти маршруты российские самолеты".

Выбор проектов самолетов, за исключением МС-21, которые получат такую оригинальную поддержку правительства, представляется довольно странным.

Решение о возобновлении серийного производства модификации дальнемагистрального самолета Ил-96-400М — трудно объяснимый шаг в свете того, что обе еще живые программы четырехмоторных самолетов — A380 и Boeing 747 — находятся в глубоком кризисе, вызванном резким падением спроса на такие машины.

Понимание того, что будущее дальнемагистральных самолетов — за двухмоторной схемой, есть и у отечественной промышленности: Объединенная авиастроительная корпорация совместно с китайской корпорацией COMAC приступили к проектированию перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС). Первый полет совместного российско-китайского самолета намечен на 2021 год.

Модель перспективного совместного российско-китайского пассажирского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС, китайское обозначение С929) в экспозиции 11-го международного аэрокосмического салона China Airshow 2016 в Чжухае (Китай) перед открытием. 31.10.2016 Источник: Михаил Жердев / www.facebook.com

Учитывая, что первый летный образец Ил-96-400М планируют собрать не ранее 2019 года, а начать поставки — не ранее 2020 года, можно прогнозировать ситуацию, когда в производстве будут одновременно находиться два дальнемагистральных самолета: один — новейший двухмоторный, отвечающий требованиям экономики авиаперевозок, и один — устаревший и экономически неэффективный, к тому же еще и построенный малой серией, вряд ли превышающей пять-шесть единиц.

Судя по словам Дмитрия Рогозина, эти самолеты будут честно распределены между теми компаниями, которые взамен получат допуск к маршрутам на Дальний Восток и в "приемлемые для россиян" страны. Принимая во внимание возможные темпы выпуска — по одному самолету на авиакомпанию — и оставляя в стороне вопрос о введении допусков на внутрироссийские направления (в настоящее время рынок внутренних перевозок у нас либерализован, и любая российская компания сама принимает решение, куда ей летать), хочется остановиться на экономике проекта.

Самым крупным эксплуатантом Ил-96 в России до недавнего времени был "Аэрофлот", во флоте которого имелось шесть единиц таких самолетов. В марте 2014 года "Аэрофлот" с видимым облегчением вывел их из эксплуатации. Являясь оператором Ил-96 с 1995 года, "Аэрофлот" накопил достаточный опыт использования дальнемагистральных лайнеров, разработанных КБ Ильюшина.

В 2006 году "Аэрофлот" провел четвертую летно-техническую конференцию по эксплуатации Ил-96-300, на которой привел сравнительные данные по экономике Ил-96 и Боинг-767. Цифры показали, что использование отечественного дальнемагистрального самолета существенно дороже, чем аналогичного самолета западного производства. В частности, максимальный взлетный вес Ил-96 был на 30 процентов больше "Боинга", что влекло за собой повышенные ставки оплаты аэропортовых и навигационных сборов; расход топлива Ил-96 на 38 процентов превышал расход топлива "Боинга". При этом налет на списочный самолет у "Боинга" был на 69 процентов больше, чем у Ил-96, а показатель исправности у "Боинга" — на 27 процентов больше.

Ил-96 СЛО «Россия» Источник: Марина Лысцева / ТАСС

Безусловно, новая модификация будет совершеннее за счет модернизированных двигателей ПС-90А1 и большей пассажировместимости. Однако при этом вес пустого самолета возрастет на две тонны, а летный экипаж по-прежнему составит три человека. Затраты же на программу производства Ил-96-400М составят 53,4 миллиарда рублей, из которых на опытно-конструкторские работы пойдет 9,9 миллиарда рублей, на техническое перевооружение завода ВАСО и предприятий кооперации — 1,5 миллиарда рублей, а на докапитализацию Государственной транспортной лизинговой компании, являющейся заказчиком пяти самолетов Ил-96 — 42 миллиарда рублей. Наверное, стоит порадоваться за ВАСО, которое получит деньги на техническое перевооружение с учетом того, что именно здесь разворачивается производство нового ЛТС Ил-112В, потому что 10 миллиардов на ОКР по устаревшему самолету — абсолютно бессмысленная трата денег для отечественной авиационной промышленности.

Однако предложение не ограничивается полумерами, и наряду с запуском устаревшего и экономически неэффективного дальнемагистрального самолета планируется откопать и другую "стюардессу", а именно — возобновить производство турбовинтового самолета Ил-114.

Самолет, разработанный КБ Ильюшина в конце 80-х годов, должен был заменить на местных линиях Ан-24/26. Однако распад Советского Союза и последовавший за ним развал авиационной промышленности не позволили наладить крупносерийное производство Ил-114. Было выпущено всего 19 самолетов, из которых шесть единиц — в версии Ил-114-100 с двигателями Pratt & Whitney. Два самолета были потеряны в авиакатастрофах.

Салон самолета Ил-114 Источник: Сергей Гавриленко / РИА Новости

До 2029 года планируется выпустить около сотни машин. Общий объем бюджетного финансирования проекта составит 60 миллиардов рублей.

Учитывая, что на российских линиях используются гораздо более совершенные и эффективные самолеты аналогичного класса Bombardier Dash 8 и ATR 72, реализовать Ил-114-300 коммерческим эксплуатантам будет довольно сложно. Опыт эксплуатации Ил-114 авиакомпанией "Выборг" можно назвать скорее негативным. Проблемы поддержания летной годности и послепродажного обслуживания, характерные для отечественного авиапрома, вряд ли привлекут потенциальных покупателей. Определенное количество самолетов, конечно, попытаются предложить государственным операторам, однако с учетом разработки и постановки в производство новейшего самолета Ил-112, предусматривающего и гражданскую модификацию, не совсем понятно, зачем строить два самолета в одном классе.

Единственным достоинством Ил-114, по всей видимости, станет возможность эксплуатации на плохо подготовленных ВПП. Таким образом, государство предпочитает вложить деньги в самолет, который может сесть на плохую полосу, нежели вложить деньги в инфраструктуру и довести аэродромы до необходимого для эксплуатации современными самолетами состояния. При том что существующего количества Ан-24 вполне достаточно для использования на плохих аэродромах, а ремонтировать и продлевать их летную годность можно весьма долго.

В беседе с президентом Рогозин коснулся и существующей на сегодня дуополии компаний Boeing и Airbus на авиационном рынке: "У нас рынок сегодня практически на 80 процентов — это "Эйрбасы" и "Боинги". Причем хоть и говорят некоторые наши либералы, что если самолет хороший, его будут покупать везде, это не так. Попробуйте продать "Эйрбас", скажем, на американском рынке или, наоборот, "Боинг" — где-то в Европе. Всегда существуют гласные и негласные протекционистские меры".

К сожалению, в заявлении Дмитрия Рогозина имеется ряд неточностей. Например, упущен тот факт, что крупнейшим в мире оператором узкофюзеляжных самолетов европейского производства А320, включая их модификации A319 и А321, является американская авиакомпания American Airlines. Напротив, европейская авиакомпания Ryanair в свою очередь, является крупнейшим оператором американского самолета Boeing 737-800. Ранее подобные фактические ошибки наблюдались и в заявлениях относительно отечественных самолетов. Так, в 2012 году специалисты и любители авиатехники удивились, узнав со слов вице-премьера, курирующего в том числе производство самолетов, что военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А имеет композитное крыло.

Недостаточный уровень предварительной экспертизы и проработки решений приводит к тому, что вместо сосредоточения средств на перспективных и действительно современных проектах, таких как МС-21, ШФДМС, развитие SSJ-100, они распыляются на раритетные проекты, начатые еще в СССР.

Вместе с тем, учитывая имеющийся опыт перепроектирования машин предыдущих поколений, можно с уверенностью предполагать, что сроки возобновления выпуска отечественных самолетов, как обычно, существенно сдвинутся в будущее, возможно, вплоть до полной отмены заявленных планов. Поэтому начинать бояться быть пересаженными на Ил-114 и Ил-96 российским авиакомпаниям пока рано.

Владимир Моисеев