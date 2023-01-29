Россия согласилась приютить украинских авиаконструкторов
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Дмитрий Рогозин
Источник: Михаил Метцель/ТАСС
Российские власти готовы принять авиаконструкторов украинского государственного предприятия "Антонов", заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Об этом он сказал в ходе посещения Воронежского акционерного самолетостроительного общества в субботу, 28 января, передает ТАСС.
"Мы ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, создававших "Ан". Готовы их принять и всем обеспечить, чтобы не умерла школа Антонова", — отметил заместитель председателя правительства.
Украинский авиаконцерн в 2016 году не выпустил ни одного нового самолета. Такая ситуация сложилась из-за разрыва кооперационных связей с Россией, в результате которого "Антонов" перестал получать российские комплектующие. Сейчас руководство предприятия занимается поиском альтернативных поставщиков.
В ноябре того же года предприятие лишилось своего генерального конструктора Дмитрия Кивы. Как писал портал fdlx.com, он уволился и переехал из Киева в Баку, где планирует заниматься созданием самолетов для Азербайджана. "Мою должность в "Антонове" просто упразднили… По моим сведениям, сделано это было по указанию "высокого начальства". Так что другого выхода у меня просто не было", — пояснял Кива.
Кроме того, в январе 2016-го появлялись сообщения о ликвидации авиаконцерна в связи с его передачей в состав "Укроборонпрома", однако предприятие опровергало эту информацию. Как заявляли в "Антонове", речь шла о реорганизации.
28.01.2017
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