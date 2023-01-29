Строительство парка Минобороны "Патриот" обойдется примерно в 3 млрд руб.



Иллюстрация к презентации проекта парка военных развлечений «Патриот» в подмосковной Кубинке

Источник: www.mk.ru Иллюстрация к презентации проекта парка военных развлечений «Патриот» в подмосковной КубинкеИсточник: www.mk.ru

Финансировать строительство парка, площадью порядка 300 га, планируется за средства оборонного ведомства и инвесторов

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Строительство парка Министерства обороны РФ "Патриот" под Севастополем предварительно оценивается в сумму примерно в 3 млрд рублей, финансировать строительство планируется за средства оборонного ведомства и инвесторов. Об этом в пятницу журналистам сообщил замкомандующего Черноморским флотом РФ Юрий Ореховский.

"Речь идет предварительно о сумме порядка 3 млрд рублей, необходимых для строительства парка "Патриот" в Севастополе. Финансирование планируется за счет средств Минобороны и инвесторов", - сказал Ореховский.

В пятницу в двух муниципалитетах Севастополя (Орлиновском и Балаклавском), которые расположены в непосредственной близости от горы Гасфорта, где планируется построить парк, прошли публичные слушания по проекту парка. Говоря о концепции парка на публичных слушаниях, Ореховский сообщил, что в нем планируется создать три кластера: военно-патриотический, спортивно-тренировочный и туристско-рекреационный. Общая площадь парка будет составлять порядка 300 га, при этом он сможет вмещать до 15 тыс. посетителей во время проведения мероприятий.

В частности, концепция парка предусматривает создание на его территории музея юных героев, филиала музея спорта России, тренировочных центров, площадок для проведения военно-патриотических игр, центра сдачи ГТО и других спортивных объектов, здесь планируется разместить образовательный центр, киноконцертный зал и многое другое. По словам Ореховского, большая часть объектов будет ориентирована именно на военно-патриотическое воспитание.

В ходе публичных слушаний от севастопольских депутатов и местных жителей звучали критические замечания по представленной концепции. В частности, депутат Заксобрания Севастополя Алексей Чалый сказал, что город испытывает проблемы с водоснабжением, а озеро возле горы Гасфорта является резервным водохранилищем, поэтому там нельзя размещать никакие объекты. Кроме того, он сказал, что неясны обязательства перед городом, которые будет нести созданный парк. В то же время Ореховский отметил, что появление такого парка является подарком для Севастополя, и все пожелания граждан будут учтены.

Парк "Патриот" основан Минобороны РФ в 2014 году и находится рядом с городом Кубинка Одинцовского района Московской области. Филиал парка предполагается создать под Севастополем на земельном участке, который находится в собственности города. В ближайшее время в Севастополе также пройдут общественные обсуждения проекта парка в Общественной палате, на Градостроительном совете и в Законодательном собрании. Как ранее сообщил ТАСС, проведение этих публичных слушаний и одобрение на них концепции парка условием правительства Севастополя для передачи земли под его строительство в ведение Минобороны.