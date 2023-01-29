Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Строительство парка Минобороны "Патриот" обойдется примерно в 3 млрд руб.

30.01.2017 ИТАР-ТАСС 67 0
0
Понравилась новость?
 0
Парк «Патриот»
Иллюстрация к презентации проекта парка военных развлечений «Патриот» в подмосковной Кубинке
Источник: www.mk.ru

Финансировать строительство парка, площадью порядка 300 га, планируется за средства оборонного ведомства и инвесторов

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Строительство парка Министерства обороны РФ "Патриот" под Севастополем предварительно оценивается в сумму примерно в 3 млрд рублей, финансировать строительство планируется за средства оборонного ведомства и инвесторов. Об этом в пятницу журналистам сообщил замкомандующего Черноморским флотом РФ Юрий Ореховский.

"Речь идет предварительно о сумме порядка 3 млрд рублей, необходимых для строительства парка "Патриот" в Севастополе. Финансирование планируется за счет средств Минобороны и инвесторов", - сказал Ореховский.

В пятницу в двух муниципалитетах Севастополя (Орлиновском и Балаклавском), которые расположены в непосредственной близости от горы Гасфорта, где планируется построить парк, прошли публичные слушания по проекту парка. Говоря о концепции парка на публичных слушаниях, Ореховский сообщил, что в нем планируется создать три кластера: военно-патриотический, спортивно-тренировочный и туристско-рекреационный. Общая площадь парка будет составлять порядка 300 га, при этом он сможет вмещать до 15 тыс. посетителей во время проведения мероприятий.

В частности, концепция парка предусматривает создание на его территории музея юных героев, филиала музея спорта России, тренировочных центров, площадок для проведения военно-патриотических игр, центра сдачи ГТО и других спортивных объектов, здесь планируется разместить образовательный центр, киноконцертный зал и многое другое. По словам Ореховского, большая часть объектов будет ориентирована именно на военно-патриотическое воспитание.

В ходе публичных слушаний от севастопольских депутатов и местных жителей звучали критические замечания по представленной концепции. В частности, депутат Заксобрания Севастополя Алексей Чалый сказал, что город испытывает проблемы с водоснабжением, а озеро возле горы Гасфорта является резервным водохранилищем, поэтому там нельзя размещать никакие объекты. Кроме того, он сказал, что неясны обязательства перед городом, которые будет нести созданный парк. В то же время Ореховский отметил, что появление такого парка является подарком для Севастополя, и все пожелания граждан будут учтены.

Парк "Патриот" основан Минобороны РФ в 2014 году и находится рядом с городом Кубинка Одинцовского района Московской области. Филиал парка предполагается создать под Севастополем на земельном участке, который находится в собственности города. В ближайшее время в Севастополе также пройдут общественные обсуждения проекта парка в Общественной палате, на Градостроительном совете и в Законодательном собрании. Как ранее сообщил ТАСС, проведение этих публичных слушаний и одобрение на них концепции парка условием правительства Севастополя для передачи земли под его строительство в ведение Минобороны.

27.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 30.01 01:09
  • 7
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 30.01 01:01
  • 5
ОАК планирует производить 12 самолетов Ил-114 в год
  • 30.01 00:57
  • 1
Новейший МиГ-35 заинтересует ряд европейских стран, считают в ФСВТС
  • 30.01 00:51
  • 1
Портфель заказов РСК "МиГ" составляет около $4 млрд
  • 30.01 00:33
  • 4
Летчики положительно оценили МиГ-35 в ходе первого полета на испытаниях
  • 29.01 23:56
  • 23
В Москве подтвердили передачу Сербии шести истребителей МиГ-29 весной 2017 года
  • 29.01 23:49
  • 15
Газета раскрыла планы возвращения Пальмиры с помощью "Аллигаторов" и "Грачей"
  • 29.01 23:43
  • 1
ВКС РФ и ВВС Турции провели операцию против ИГ в районе Эль-Баба
  • 29.01 23:31
  • 37
У Ил-112 растут крылья
  • 29.01 23:06
  • 18
Китай шокирован "интенсивностью производства" F-35
  • 29.01 22:55
  • 6
На Украине испытали "ударный" беспилотник
  • 29.01 22:51
  • 101
Выборы в США 2016
  • 29.01 22:44
  • 3350
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.01 21:56
  • 4154
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.01 21:33
  • 243
«Армата» пробивает полтора метра брони
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  